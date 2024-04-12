Як змусити мурах покинути ваш дім: простий лайфхак

Мініатюрні мурашки здатні знайти притулок у вашій оселі. Вони проникають через маленькі отвори та системи вентиляції. Ці комахи є переносниками захворювань, тому важливо запобігти їх тривалому проживанню у вашому домі.

Необхідно негайно почати боротьбу з цими непроханими гостями. Про дієвий лайфхак, який допоможе вигнати мурах пише ProstoWay.

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Як вигнати мурах з оселі

Для того, щоб ефективно позбутися від мурах, ви можете використовувати наступний метод. Візьміть борну кислоту як основний компонент. Приготуйте суміш, з’єднавши 1 чайну ложку цієї кислоти з 1 чайною ложкою кукурудзяного крохмалю. Альтернативно, можете розчинити 10 чайних ложок цукру у склянці води та додати 1 чайну ложку борної кислоти.

Розмістіть цю приманку вздовж доріжок, якими ходять мурахи. Маленькі ємності з солодкою водою та борною кислотою поставте поблизу місць, де ви помітили комах.

Не забувайте оновлювати приманку кожні кілька днів для підтримки її свіжості. Також при боротьбі з мурахами важливо зберігати продукти закритими та не залишати їжу на кухонному столі чи тумбочці.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ефективні методи, які допоможуть швидко позбутися тарганів у будинку.

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