Як захистити земельну ділянку від кротів: топ дієвих методів

Хоч кроти й виглядають милими та невинними створіннями, насправді вони можуть завдати значної шкоди садовій ділянці. Крім неестетичних горбків та пошкодженого газону, підземні ходи кротів пошкоджують коріння рослин, знищуючи їх. Тож не дивно, що багато городників замислюються, як позбутися кротів на городі. Про це пише Яблучко.

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Існує чимало способів боротьби з кротами. Але, як і у випадку зі слимаками, використовувати хімію не обов'язково. Розглянемо гуманні методи, як позбутися кротів на ділянці.

Як вигнати кротів з ділянки народними засобами

Дієвість підручних засобів проти шкідників не завжди висока. Тому радимо поєднувати методи для кращого ефекту.

За наявності необмеженого доступу до води можна спробувати затопити кротові ходи. Для цього шланг вставляють у нору та вмикають сильний напір. Звісно, доведеться витратити чимало води. Процес має тривати принаймні кілька годин і повторюватися кілька днів поспіль.

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Оскільки кроти мають гарний нюх, вони не переносять деяких запахів. Цим можна скористатися, висадивши по периметру ділянки чорнобривці та нарциси. Також кротам не подобаються чорна квасоля та боби.

Для ефективної боротьби можна покласти в нору шматочки оселедця чи ганчірки, замочені в нафтопродуктах або нафталіні. Кроти не переносять такі запахи.

Нагадаємо, ми вже писали, як гуманно позбавитись кротів на городі.

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