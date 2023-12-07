Як захистити речі від деформації та втрати кольору під час прання: дієвий лайфхак від господинь

На ринку існує безліч засобів для прання кольорових та білих речей, що добре видаляють забруднення. Однак не всі з них ефективні проти всіх видів плям. Господині часто мають справу з деформацією речей після багаторазового прання, втратою кольору та іншими неприємностями.

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Про це пише Ukr.media.

Неймовірно, але звичайний цукор може допомогти у вирішенні цих проблем. Головне - знати, як його використовувати, і тоді ваші речі залишаться в чудовому стані на тривалий час.

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Захист від деформації та втрати кольору

Кристали цукру можуть ефективно захищати вироби з натуральних тканин, таких як кашемір, шовк, шерсть, бавовна, від деформації під час прання. Додавання цукру під час кожного прання може зберегти яскравість кольору надовго.

Цукор виступає в ролі ефективного відбілювача для білих та кольорових речей. Для використання його в машинці просто додайте столову ложку цукру в той відсік, куди зазвичай наливаєте пральний порошок.

Ручне прання

Для ручного прання, розчиніть столову ложку цукру в тазу з п'ятьма літрами води і помістіть туди речі. Кольорові речі можна прополоскати через годину, а для білих - всього пів години.

Крім цукру, можна використовувати інші побутові засоби для прання. Наприклад, харчова сода відбілює речі та видаляє плями поту і накип з машини. Кухонна сіль також допомагає пом'якшити воду і може бути використана як кондиціонер для білизни.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити бюджетний засіб для прання.

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