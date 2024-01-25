Як захистити собачі лапи від солі у снігу: корисні поради

Взимку лапи собаки піддаються впливу морозу та дорожньої солі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Щоб уникнути цього, важливо правильно захищати лапи вихованця.

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Для цього можна використовувати спеціальне взуття, яке можна купити у ветеринарних магазинах, а також креми. Про це пише Vetgroom.

Взуття для собак

Найкращим способом захистити лапи собаки є взуття. Воно повністю ізолює шкіру від їдких речовин та холоду. Взуття для собак можна знайти в різних розмірах та формах, щоб підібрати ідеальний варіант для вашого вихованця.

Вазелін або спеціальний крем

Якщо ви не хочете купувати взуття, можна спробувати альтернативний спосіб захисту. Перед прогулянкою обробіть лапи собаки вазеліном або спеціальним кремом, у складі якого є віск. Такі засоби утворюють захисну плівку на шкірі, яка захистить від морозу та солі.

Слід пам'ятати, що цей варіант підходить лише для морозу. При плюсовій температурі віск та вазелін просто розмажуться і лапи залишаться без захисту.

Після прогулянки

Після прогулянки необхідно змити засіб з лап собаки. Це допоможе видалити сіль та інші реагенти, які вона збере на вулиці.

Догляд за лапами собаки

Незалежно від того, який спосіб захисту ви виберете, важливо регулярно оглядати лапи собаки. Якщо ви помітили почервоніння, подразнення або інші ознаки пошкодження, негайно зверніться до ветеринара.

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Поради щодо догляду за лапами собаки

Після прогулянки оглядайте лапи собаки на наявність пошкоджень.

Якщо ви помітили почервоніння, подразнення або інші ознаки пошкодження, негайно зверніться до ветеринара.

Щодня мийте лапи собаки теплою водою та м'яким милом.

У холодну погоду регулярно змащуйте лапи собаки вазеліном або спеціальним кремом.

Не дозволяйте собаці ходити по засніженій землі без взуття.

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