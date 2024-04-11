Як захистити капусту від шкідників та хвороб: поради городників

Успішне вирощування капусти залежить не лише від агротехніки, але й від правильного вибору сусідів на грядці. Деякі рослини можуть стати для неї друзями, захищаючи від шкідників та хвороб, а інші – ворогами, шкодячи їй.

Ми підкажемо, які саме рослини краще не саджати біля капусти, а які є бажаними сусідами. Крім того, не забувайте правильно підживлювати та доглядати за капустою. Про це пише тсн.

Друзі капусти:

Кріп: його запах відлякує капустяну совку, а також надає качанам приємного аромату.

його запах відлякує капустяну совку, а також надає качанам приємного аромату. Естрагон: відлякує капустяну міль.

відлякує капустяну міль. Шавлія: відлякує метеликів, які відкладають яйця на капустяному листі.

відлякує метеликів, які відкладають яйця на капустяному листі. Часник: відлякує багатьох шкідників.

Чорнобривці: відлякують білана, мінуючу міль, метелика, капустянку, попелиць, а також захищають від нематоди та грибка.

відлякують білана, мінуючу міль, метелика, капустянку, попелиць, а також захищають від нематоди та грибка. М'ята, полин, базилік, чебрець, календула, ромашка: своїм ароматом перебивають запах капусти, роблячи її невидимою для шкідників.

своїм ароматом перебивають запах капусти, роблячи її невидимою для шкідників. Огірки, кабачки, гарбузи, кавуни, дині: слугують живоплотом проти равликів та слимаків.

Вороги капусти:

Селера: відлякує блішок, але приваблює метелика-капустянку.

Інші види капусти, рукола, хрін, гірчиця, редиска, кольрабі, бруква, крес-салат: страждають від одних і тих же захворювань, привертають комах.

страждають від одних і тих же захворювань, привертають комах. Редис, морква, пастернак, кмин: приваблюють моль і метеликів-білянок.

приваблюють моль і метеликів-білянок. Шпинат: забирає з ґрунту вологу.

забирає з ґрунту вологу. Помідори: атакуються тими ж шкідниками, що й капуста.

Вдалі сусіди:

Кабачки: мають схожі попередники в сівозміні, їм потрібен однаковий полив і догляд.

мають схожі попередники в сівозміні, їм потрібен однаковий полив і догляд. Горох: захищає коріння капусти від гнильних захворювань.

захищає коріння капусти від гнильних захворювань. Пекінська капуста: при посадці поруч з горохом набуває солодкуватого присмаку.

Пам'ятайте про правильне розміщення рослин на грядці, щоб вони не затінювали одна одну. Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити здорову та багату капусту.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити зрілість капусти.

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