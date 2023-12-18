Як запікати картоплю, щоб вона була хрумкою: елементарний лайфхак

Картопля - це смачний і універсальний овоч, який можна приготувати різними способами. Однак, під час запікання картопля часто розвалюється або пригорає. Щоб уникнути цього, можна скористатися простим лайфхаком.

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Після того, як ви нарізали картоплю, її потрібно обдати кип'ятком. Цей крок допоможе картоплі стати більш щільною і не розвалитися під час запікання, пишуть Патріоти України.

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Ось покроковий рецепт хрусткої запеченої картоплі:

Нарізати картоплю на дольки. Залити її гарячою водою на 15 хвилин. Злити воду. Додати паприку, приправу до картоплі та панірувальні сухарі. Влити оливкову олію та залишити на 15 хвилин. Застелити деко пергаментом. Викласти картоплю та випікати 20-25 хвилин при 200 градусах.

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