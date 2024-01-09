Як замаскувати зморшки за допомогою макіяжу: прості поради

Чи знали ви, що макіяж може приховати недоліки та візуально омолодити? Проте неправильний макіяж може, навпаки, виділити зморшки та інші нерівності шкіри.

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Видання She Finds розповіло про прийоми в макіяжі, які допоможуть замаскувати зморшки. Скориставшись цими прийомами, ви зможете створити вдалий макіяж, який підкреслить ваші найкращі сторони та допоможе виглядати молодше свого віку.

Зволожуйте обличчя перед макіяжем:

Хороший догляд за шкірою є ключовим етапом перед нанесенням макіяжу. Зволожена шкіра створює ідеальну основу для подальших кроків. Використовуйте зволожуючий крем з поживними інгредієнтами, такими як кераміди та гіалуронова кислота.

Нанесіть праймер:

Оберіть праймер, який відповідає вашим потребам – від зволоження до матового ефекту. Також варто обирати праймери, які розмивають пори, роблять шкіру шовковистою та гладенькою.

Нанесіть крем під очі або патчі: Спеціальний крем під очі чи холодні патчі допоможуть зняти набряклість шкіри і мінімізувати появу зморшок в цій чутливій області.

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Скористайтеся консилером:

Для маскування недоліки шкіри ви можете використати консилер. Зокрема, зелений, щоб зменшити почервоніння.

Менше, значить краще:

Уникайте великої кількості продукту, особливо під очима. Менше тонувального крему і консилера, проте правильно розтушованого, може зробити чудеса, надаючи молодший вигляд.

Вибір тонального крему:

Важливо обирати тон тонального крему, який ідеально підходить до вашого природного відтінку шкіри. Зокрема, занадто світлий чи темний тон може підкреслити недоліки.

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