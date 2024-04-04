Як замаринувати гливи: покроковий рецепт
Глива звичайна, або Глива устрична, або Устричний гриб - їстівний гриб роду глив сімейства вешенка.
Гриби Гливи мариновані:
* Гливи 350 Грам
* Оцет 2 Ст. ложки
* Сіль 3 чайні ложки
* Цукор 1 Ст. ложка
* Лавровий лист 1 Штука
* Часник 2 Зубчика
* Чорний перець горошком 3 Штуки
* Гвоздика 3 Штуки
* Вода 1 Літр
Крок 1
Гливи добре промийте, очистіть і порвіть невеликими шматочками.
Крок 2
Доведіть воду до кипіння. Додайте оцет, сіль, цукор, лавровий лист, часник, чорний перець та гвоздику.
Крок 3
Тепер відправте гриби в каструлю. Зачекайте, поки вода закипить, і зніміть піну, що утворилася.
Крок 4
Зменшити вогонь до мінімуму. Варіть гливи 10 хвилин. За 2 хвилини до завершення влийте 2 ст. рослинного масла.
Крок 5
Дістаньте з киплячого розсолу, наріжте зелену цибулю, пеструшку, кріп і свіжий червоний перець Чилі до смаку (якщо любите гострий) і дрібку солі, пару трійку олії, ложку оцту.
Крок 6
Коли гриби охолонуть, їх можна подавати на стіл. В ідеалі потрібно зачекати кілька годин.
Крок 7
Смачного.