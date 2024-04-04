Як замаринувати гливи: покроковий рецепт

Глива звичайна, або Глива устрична, або Устричний гриб - їстівний гриб роду глив сімейства вешенка.

Гриби Гливи мариновані:

* Гливи 350 Грам

* Оцет 2 Ст. ложки

* Сіль 3 чайні ложки

* Цукор 1 Ст. ложка

* Лавровий лист 1 Штука

* Часник 2 Зубчика

* Чорний перець горошком 3 Штуки

* Гвоздика 3 Штуки

* Вода 1 Літр

Крок 1

Гливи добре промийте, очистіть і порвіть невеликими шматочками.

Крок 2

Доведіть воду до кипіння. Додайте оцет, сіль, цукор, лавровий лист, часник, чорний перець та гвоздику.

Крок 3

Тепер відправте гриби в каструлю. Зачекайте, поки вода закипить, і зніміть піну, що утворилася.

Крок 4

Зменшити вогонь до мінімуму. Варіть гливи 10 хвилин. За 2 хвилини до завершення влийте 2 ст. рослинного масла.

Крок 5

Дістаньте з киплячого розсолу, наріжте зелену цибулю, пеструшку, кріп і свіжий червоний перець Чилі до смаку (якщо любите гострий) і дрібку солі, пару трійку олії, ложку оцту.

Крок 6

Коли гриби охолонуть, їх можна подавати на стіл. В ідеалі потрібно зачекати кілька годин.

Крок 7

Смачного.