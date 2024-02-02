Як загадати бажання на китайський Новий рік, щоб воно точно здійснилось
Китайський Новий Рік – це не просто свято, а подорож у багату культуру та давній світогляд. 2024 рік знаменується приходом Зеленого Дерев'яного Дракона, і щоб задобрити цю величну тварину, важливо знати традиції та правила святкування. Про це пише dialog.ua.
Дата Китайського Нового Року:
- 10 лютого 2024 року: початок року Дракона.
- 28 січня 2025 року: завершення року Дракона.
Традиції святкування:
Одяг
Зустрічайте Дракона в розкішному вбранні зелених,смарагдових, жовтих або золотих кольорів. Додайте золоті прикраси та коштовності. Уникайте червоного,помаранчевого, сірого, бежевого,коричневого та чорного кольорів.
Декор
Прикрасьте оселю в улюблені кольори Дракона – зелений,смарагдовий, жовтий та золотий.Додайте зелені рослини, квіти та фрукти.
Святковий стіл
Запропонуйте гостям солодощі, фрукти (обов'язково ківі),зелений трав'яний чай.
Як загадати бажання:
Спалити бажання
Запишіть мрію на папері, спаліть його, попіл висипте у свій келих з шампанським та випийте.
Під подушкою
Напишіть кілька бажань на червоному папері, покладіть під подушку. Вранці дістаньте один аркуш – це ваше заповітне бажання на рік.
Пам'ятайте:
- Дотримуйтесь традицій, щоб задобрити Дракона та привернути удачу.
- Одягайтеся ошатно та зважте на символіку кольорів.
- Загадуйте бажання щиро та вірте в їхнє здійснення.
Нагадаємо, ми вже писали, як загадати бажання на китайський Новий рік - 2023.
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