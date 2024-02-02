Як загадати бажання на китайський Новий рік, щоб воно точно здійснилось

Китайський Новий Рік – це не просто свято, а подорож у багату культуру та давній світогляд. 2024 рік знаменується приходом Зеленого Дерев'яного Дракона, і щоб задобрити цю величну тварину, важливо знати традиції та правила святкування. Про це пише dialog.ua.

Відео дня

Дата Китайського Нового Року:

10 лютого 2024 року: початок року Дракона.

28 січня 2025 року: завершення року Дракона.

Традиції святкування:

Одяг

Зустрічайте Дракона в розкішному вбранні зелених,смарагдових, жовтих або золотих кольорів. Додайте золоті прикраси та коштовності. Уникайте червоного,помаранчевого, сірого, бежевого,коричневого та чорного кольорів.

Декор

Прикрасьте оселю в улюблені кольори Дракона – зелений,смарагдовий, жовтий та золотий.Додайте зелені рослини, квіти та фрукти.

Святковий стіл

Запропонуйте гостям солодощі, фрукти (обов'язково ківі),зелений трав'яний чай.

Як загадати бажання:

Спалити бажання

Запишіть мрію на папері, спаліть його, попіл висипте у свій келих з шампанським та випийте.

Під подушкою

Напишіть кілька бажань на червоному папері, покладіть під подушку. Вранці дістаньте один аркуш – це ваше заповітне бажання на рік.

Пам'ятайте:

Дотримуйтесь традицій, щоб задобрити Дракона та привернути удачу.

Одягайтеся ошатно та зважте на символіку кольорів.

Загадуйте бажання щиро та вірте в їхнє здійснення.

Нагадаємо, ми вже писали, як загадати бажання на китайський Новий рік - 2023.

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