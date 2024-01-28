Як виявити ознаки людини, яку виховали у неблагополучній сім'ї та позбутись впливу травм

Батьки – це найдорожчі люди для нас. Однак, не всі сім'ї щасливі, і деякі діти виростають в токсичній атмосфері, яка може мати негативний вплив на їхнє життя.

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Важливо пам'ятати, що ви не самотні. Багато людей виросли в токсичних сім'ях, але це не означає, що ви не можете бути щасливими. Зверніться за допомогою, і ви зможете змінити своє життя на краще. Як же зрозуміти, що ви виросли в токсичній сім'ї? Пишуть Патріоти України.

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1. Вам неприємно згадувати про своє дитинство:

Згадки про дитинство викликають у вас не радість, а роздратування, тривогу, злість, страх, або відчуття несправедливості.

Вам здається, що іншим дітям пощастило більше, і ви раді, що подорослішали.

Ви можете навіть не пам'ятати свої ранні роки, адже психіка витіснила неприємні переживання.

2. Ви неадекватно поводитеся в конфліктах:

Ви можете або йти на будь-які поступки, щоб уникнути сварки, або ж бурхливо реагувати на будь-яке слово, яке вам не подобається.

Вам складно знайти золоту середину, адже ви звикли до крайнощів.

3. Ви занадто самокритичні:

Ви не знаєте своїх сильних сторін, не вмієте приймати похвалу, і завжди знаходите в собі недоліки.

Ви ставитеся до себе дуже суворо, і це може негативно впливати на ваше життя.

4. Вам здається, що любов треба "заслуговувати":

Ви звикли підлаштовуватися під бажання інших людей, щоб отримати їхнє визнання.

Вам здається, що любов – це дефіцитний товар, який треба заслужити.

Це може призвести до того, що ви будете знецінювати себе і свої потреби.

5. Ви виправдовуєте недоліки своїх батьків:

Вам складно визнати, що ваші батьки не були ідеальними, і вони не завжди любили вас і дбали про вас.

Ви шукаєте виправдання їхній поведінці, навіть якщо вона була жорстокою або несправедливою.

6. Ви перебуваєте в співзалежних стосунках:

Вам складно уявити своє життя без стосунків, де ви або рятуєте партнера, або стаєте його жертвою.

У таких стосунках ви не можете бути щасливими, адже вони руйнують вашу особистість.

Що робити, якщо ви виросли в токсичній сім'ї?

1. Переосмисліть свої стосунки з батьками: Зрозумійте, які послання ви засвоїли в дитинстві, і як вони впливають на ваше життя.

2. Навчіться не реагувати на провокації: Пам'ятайте, що ваші батьки не агресори, а жертви своїх власних проблем.

3. Зверніться за допомогою до психолога: Психолог допоможе вам відновити самооцінку, навчитися будувати здорові стосунки, і полюбити себе.

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