Як виявити ознаки людини, яку виховали у неблагополучній сім'ї та позбутись впливу травм
Батьки – це найдорожчі люди для нас. Однак, не всі сім'ї щасливі, і деякі діти виростають в токсичній атмосфері, яка може мати негативний вплив на їхнє життя.
Важливо пам'ятати, що ви не самотні. Багато людей виросли в токсичних сім'ях, але це не означає, що ви не можете бути щасливими. Зверніться за допомогою, і ви зможете змінити своє життя на краще. Як же зрозуміти, що ви виросли в токсичній сім'ї? Пишуть Патріоти України.
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1. Вам неприємно згадувати про своє дитинство:
- Згадки про дитинство викликають у вас не радість, а роздратування, тривогу, злість, страх, або відчуття несправедливості.
- Вам здається, що іншим дітям пощастило більше, і ви раді, що подорослішали.
- Ви можете навіть не пам'ятати свої ранні роки, адже психіка витіснила неприємні переживання.
2. Ви неадекватно поводитеся в конфліктах:
- Ви можете або йти на будь-які поступки, щоб уникнути сварки, або ж бурхливо реагувати на будь-яке слово, яке вам не подобається.
- Вам складно знайти золоту середину, адже ви звикли до крайнощів.
3. Ви занадто самокритичні:
- Ви не знаєте своїх сильних сторін, не вмієте приймати похвалу, і завжди знаходите в собі недоліки.
- Ви ставитеся до себе дуже суворо, і це може негативно впливати на ваше життя.
4. Вам здається, що любов треба "заслуговувати":
- Ви звикли підлаштовуватися під бажання інших людей, щоб отримати їхнє визнання.
- Вам здається, що любов – це дефіцитний товар, який треба заслужити.
- Це може призвести до того, що ви будете знецінювати себе і свої потреби.
5. Ви виправдовуєте недоліки своїх батьків:
- Вам складно визнати, що ваші батьки не були ідеальними, і вони не завжди любили вас і дбали про вас.
- Ви шукаєте виправдання їхній поведінці, навіть якщо вона була жорстокою або несправедливою.
6. Ви перебуваєте в співзалежних стосунках:
- Вам складно уявити своє життя без стосунків, де ви або рятуєте партнера, або стаєте його жертвою.
- У таких стосунках ви не можете бути щасливими, адже вони руйнують вашу особистість.
Що робити, якщо ви виросли в токсичній сім'ї?
1. Переосмисліть свої стосунки з батьками: Зрозумійте, які послання ви засвоїли в дитинстві, і як вони впливають на ваше життя.
2. Навчіться не реагувати на провокації: Пам'ятайте, що ваші батьки не агресори, а жертви своїх власних проблем.
3. Зверніться за допомогою до психолога: Психолог допоможе вам відновити самооцінку, навчитися будувати здорові стосунки, і полюбити себе.
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