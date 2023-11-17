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Як вивести жирні плями з пуховика без прання: простий лайфхак

Ігор Романько

Як видалити плями на пуховику без прання

Щоб позбутися неприємних плям на пухових куртках, слід дотримуватися ретельного підходу та використовувати оптимальні методи чи засоби. Особливо забруднені частини, такі як поділ, комір і рукави, слід перед пранням змочити водою.

Експерти з Американської хімчистки рекомендують приділити особливу увагу обробці цих зон господарським милом. Після цього слід обережно пом'яти їх руками.

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Як видалити плями без прання: Якщо ви стикаєтеся з важкими плямами, ефективно використовувати універсальний засіб для виведення плям. Спробуйте наступне:

  1. Візьміть 2 чайні ложки мийного засобу з рідкою консистенцією та нашатирний спирт.
  2. Збийте до утворення піни.
  3. Нанесіть на проблемні ділянки.
  4. Залиште піну діяти протягом 2-5 хвилин, а потім акуратно промийте чистою губкою.

Два лайфхаки для видалення жирних плям: Для жирних плям використовуйте бензин:

  1. Пропустіть ватний тампон через розчин бензину та обробіть проблемні ділянки.
  2. Посипте тальком, сіллю або крохмалем.
  3. Ретельно видаліть пляму та залишки, а потім протріть вологою тканиною.

Або спробуйте інший метод:

  1. Змішайте крохмаль і сіль (1:1) з невеликою кількістю води до отримання пастоподібної консистенції.
  2. Нанесіть суміш на пляму, залиште до висихання та видаліть губкою.

Для плям від тонального крему використовуйте міцелярну воду:

  1. Змочіть ватний диск в міцелярній воді.
  2. Обробіть проблемні ділянки.

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