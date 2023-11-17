Як вивести жирні плями з пуховика без прання: простий лайфхак

Щоб позбутися неприємних плям на пухових куртках, слід дотримуватися ретельного підходу та використовувати оптимальні методи чи засоби. Особливо забруднені частини, такі як поділ, комір і рукави, слід перед пранням змочити водою.

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Експерти з Американської хімчистки рекомендують приділити особливу увагу обробці цих зон господарським милом. Після цього слід обережно пом'яти їх руками.

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Як видалити плями без прання: Якщо ви стикаєтеся з важкими плямами, ефективно використовувати універсальний засіб для виведення плям. Спробуйте наступне:

Візьміть 2 чайні ложки мийного засобу з рідкою консистенцією та нашатирний спирт. Збийте до утворення піни. Нанесіть на проблемні ділянки. Залиште піну діяти протягом 2-5 хвилин, а потім акуратно промийте чистою губкою.

Два лайфхаки для видалення жирних плям: Для жирних плям використовуйте бензин:

Пропустіть ватний тампон через розчин бензину та обробіть проблемні ділянки. Посипте тальком, сіллю або крохмалем. Ретельно видаліть пляму та залишки, а потім протріть вологою тканиною.

Або спробуйте інший метод:

Змішайте крохмаль і сіль (1:1) з невеликою кількістю води до отримання пастоподібної консистенції. Нанесіть суміш на пляму, залиште до висихання та видаліть губкою.

Для плям від тонального крему використовуйте міцелярну воду:

Змочіть ватний диск в міцелярній воді. Обробіть проблемні ділянки.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

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