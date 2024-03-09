Як вивести стійкі плями з кухонних рушників: господині поділились дієвим лайфхаком

Кухонні рушники піддаються найбільшому забрудненню та швидкій втраті свіжого вигляду через постійне прання. Застарілі жирні плями від їжі та напоїв стають практично невиводимими, і навіть агресивні хімічні засоби не завжди можуть з ними впоратися. Проте існують прості й доступні альтернативи, здатні відновити первісну чистоту кухонного текстилю. Ознайомтеся з ефективними способами відпрати кухонних рушників, які зроблять їх виглядати, наче щойно з магазину. Про це пише ТСН.

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Видалення жирних плям з кухонних рушників

Позбутися застарілих жирних забруднень на кухонних рушниках можна кількома методами:

- Оцет і олія. Змішайте 8 літрів води, 3 столові ложки оцту, 2 столові ложки рослинної олії та 2 ложки рідкого мила для посуду. Доведіть суміш до кипіння, замочіть в ній рушники на кілька годин. Після цього ретельно виполощіть їх у теплій воді – забруднення зникнуть, наче їх і не було.

- Рідке мило. Налийте гарячу воду, додайте трохи рідкого мила для миття посуду, розмішайте і замочіть в розчині рушники. Через кілька годин виперіть їх звичайним способом.

- Господарське мило. Ретельно натріть рушники господарським милом і покладіть їх в поліетиленовий пакет на кілька годин. Потім виперіть за стандартною процедурою - жирні плями повністю зникнуть.

Відновлення кухонних рушників підручними засобами

- Перекис водню. Цей засіб діє як відбілювач, ефективно видаляючи навіть застарілі плями. Додайте в 5 літрів теплої води 2 столові ложки перекису та 1 столову ложку оцту. Замочіть рушники в розчині на 2 години - забруднення відійдуть самі собою.

- Лимонна кислота. Посипте випрані вологі рушники лимонною кислотою, ретельно обробивши місця із плямами. Залиште на годину для дії, потім сполосніть у воді кімнатної температури. Ви також можете додати лимонну кислоту до пральної суміші - вона діятиме як натуральний відбілювач.

- Гірчичний порошок. Цей засіб є екологічно безпечним відбілювачем для тканин. Зробіть пасту з гірчичного порошку та води, нанесіть її на забруднені ділянки рушників, залиште на годину, потім виперіть звичайним способом.

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- Марганцівка. Розведіть трохи марганцівки в теплій воді до утворення рожевого розчину, додайте склянку пральної суміші та добре перемішайте. Замочіть рушники в цьому розчині на кілька годин, а потім виперіть як зазвичай.

Ці прості і доступні засоби допоможуть зберегти кухонні рушники свіжими та чистими природним шляхом, без застосування агресивної хімії.

Нагадаємо, ми вже писали, як відіпрати кухонні рушники від застарілих плям.

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