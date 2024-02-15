Як вивести плісняву з горщиків з кімнатними рослинами

Домашні квіти – це не лише краса та затишок у домі, але й додаткові клопоти. Іноді на ґрунті кімнатних рослин з'являється пліснява, яка псує естетику та шкодить здоров'ю квітки.

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Що ж робити в такому випадку? Дотримуючись цих простих правил з сайту prostoway, ви зможете уникнути появи плісняви на ваших кімнатних рослинах.

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Найкращий спосіб:

Пересадити квітку в чистий ґрунт та вимитий горщик.

Якщо пересадка зараз неможлива:

Зніміть верхній шар землі. Полийте ґрунт розчином з лимонним соком: 1 ч.л. соку на склянку води. Замість лимонного соку можна використовувати: Лимонну кислоту (слабкий розчин).

Марганцівку (слабкий розчин). Замініть верхній шар землі чистим ґрунтом без плісняви. Додайте в горщик деревне вугілля: воно буде вбирати зайву вологу. Якщо у вас є "Фітоспорин-М": Розчиніть 13-15 крапель в 1 л води.

Використовуйте для поливу ґрунту.

Пам'ятайте:

Пліснява любить вологу, тому важливо не переливати рослини.

Регулярно провітрюйте приміщення, де знаходяться кімнатні квіти.

Використовуйте для поливу лише чисту воду.

Не ставте горщики з квітами на холодні підвіконня.

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