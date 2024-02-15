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Як вивести плісняву з горщиків з кімнатними рослинами

Ігор Романько

Як позбутися плісняви в горщиках з кімнатними квітами

Домашні квіти – це не лише краса та затишок у домі, але й додаткові клопоти. Іноді на ґрунті кімнатних рослин з'являється пліснява, яка псує естетику та шкодить здоров'ю квітки.

Що ж робити в такому випадку? Дотримуючись цих простих правил з сайту prostoway, ви зможете уникнути появи плісняви на ваших кімнатних рослинах.

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Найкращий спосіб:

  • Пересадити квітку в чистий ґрунт та вимитий горщик.

Якщо пересадка зараз неможлива:

  1. Зніміть верхній шар землі.
  2. Полийте ґрунт розчином з лимонним соком: 1 ч.л. соку на склянку води.
  3. Замість лимонного соку можна використовувати:
    • Лимонну кислоту (слабкий розчин).
    • Марганцівку (слабкий розчин).
  4. Замініть верхній шар землі чистим ґрунтом без плісняви.
  5. Додайте в горщик деревне вугілля: воно буде вбирати зайву вологу.
  6. Якщо у вас є "Фітоспорин-М":
    • Розчиніть 13-15 крапель в 1 л води.
    • Використовуйте для поливу ґрунту.

Пам'ятайте:

  • Пліснява любить вологу, тому важливо не переливати рослини.
  • Регулярно провітрюйте приміщення, де знаходяться кімнатні квіти.
  • Використовуйте для поливу лише чисту воду.
  • Не ставте горщики з квітами на холодні підвіконня.

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