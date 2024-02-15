Як вивести плісняву з горщиків з кімнатними рослинами
Домашні квіти – це не лише краса та затишок у домі, але й додаткові клопоти. Іноді на ґрунті кімнатних рослин з'являється пліснява, яка псує естетику та шкодить здоров'ю квітки.
Що ж робити в такому випадку? Дотримуючись цих простих правил з сайту prostoway, ви зможете уникнути появи плісняви на ваших кімнатних рослинах.
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Найкращий спосіб:
- Пересадити квітку в чистий ґрунт та вимитий горщик.
Якщо пересадка зараз неможлива:
- Зніміть верхній шар землі.
- Полийте ґрунт розчином з лимонним соком: 1 ч.л. соку на склянку води.
- Замість лимонного соку можна використовувати:
- Лимонну кислоту (слабкий розчин).
- Марганцівку (слабкий розчин).
- Замініть верхній шар землі чистим ґрунтом без плісняви.
- Додайте в горщик деревне вугілля: воно буде вбирати зайву вологу.
- Якщо у вас є "Фітоспорин-М":
- Розчиніть 13-15 крапель в 1 л води.
- Використовуйте для поливу ґрунту.
Пам'ятайте:
- Пліснява любить вологу, тому важливо не переливати рослини.
- Регулярно провітрюйте приміщення, де знаходяться кімнатні квіти.
- Використовуйте для поливу лише чисту воду.
- Не ставте горщики з квітами на холодні підвіконня.
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