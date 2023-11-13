Як висушити одяг максимально швидко: несподівані лайфхаки

Прання речей – необхідний для всіх процес, але іноді буває складно годинами, а то і днями чекати, поки вони висохнуть. Але що робити, якщо сухий одяг потрібен терміново?

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Якщо ви теж втомилися від того, щоб чекати, коли ваші речі висохнуть, ось лайфхаки видання politeka.net, які допоможуть вам зекономити час і швидко мати сухі речі.

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Використовуйте вентилятор

Один з найшвидших способів висушити ваші речі – використовувати вентилятор. Повісьте свій вологий одяг на вішаки і розташуйте їх перед вентилятором. Вентилятор посушить речі, швидко відводячи вологу. Цей метод особливо ефективний влітку, коли повітря вже тепле.

Використовуйте сушарку для волосся

Сушарка для волосся – це чудовий інструмент для швидкого висушування невеликих речей, таких як шкарпетки чи спідня білизна. Просто використовуйте сушарку для волосся, тримаючи її на відстані, щоб уникнути перегріву. За декілька хвилин ваша білизна буде готова до носіння.

Використовуйте рушники

Рушники - це ще один ефективний спосіб швидко висушити речі. Покладіть вологий одяг на рушники і акуратно заверніть їх разом. Потім прокрутіть рушники, стискуючи вологу. Рушники вберуть вологу, залишивши ваш одяг вже сухим.

Використовуйте аератор

Якщо у вас є доступ до аератора (промислового вентилятора), використовуйте його для швидкого сушіння. Розташуйте речі перед аератором і включіть його на високу швидкість. За кілька хвилин великі речі будуть сухими і готовими до використання.

Нагадаємо, ми вже писали, як не можна прати та сушити білий одяг.

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