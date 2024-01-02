Як виростити зелену цибулю без землі: лайфхак
Свіжа зелена цибуля - це не тільки смачна, але і корисна добавка до багатьох страв. А виростити її в домашніх умовах зовсім нескладно.
Про це пише Telegraf.
Що нам знадобиться:
- Цибулини зеленої цибулі
- Підходяща тара
- Вода
Як виростити:
- Виберіть підходящу тару. Це можуть бути пластикові стаканчики, чарки, обрізані пластикові пляшки малого літражу. Головне, щоб цибулина трималася в ній вертикально, не провалюючись у воду.
- Наповніть тару водою. Рівень води повинен бути таким, щоб цибулина не стикалася з рідиною, а лише її кінчик.
- Встановіть цибулини в тару.
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Через кілька днів з'являться коріння. Коли вони підростуть, рівень води можна зменшити так, щоб цибулина зовсім не діставала до неї. Достатньо, щоб у воду було занурене коріння.
Поради:
- Щоб запах у місткості не ставав нестерпним, не допускайте, щоб цибулина повністю була у воді.
- Періодично міняйте воду на свіжу.
- Зірвавши перше зелене пір'я, не поспішайте викидати цибулину - вона ще випускатиме нові.
Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно виростити зелень на балконі або підвіконні.
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