Як виростити зелену цибулю без землі: лайфхак

Свіжа зелена цибуля - це не тільки смачна, але і корисна добавка до багатьох страв. А виростити її в домашніх умовах зовсім нескладно.

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Про це пише Telegraf.

Що нам знадобиться:

Цибулини зеленої цибулі

Підходяща тара

Вода

Як виростити:

Виберіть підходящу тару. Це можуть бути пластикові стаканчики, чарки, обрізані пластикові пляшки малого літражу. Головне, щоб цибулина трималася в ній вертикально, не провалюючись у воду. Наповніть тару водою. Рівень води повинен бути таким, щоб цибулина не стикалася з рідиною, а лише її кінчик. Встановіть цибулини в тару.

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Через кілька днів з'являться коріння. Коли вони підростуть, рівень води можна зменшити так, щоб цибулина зовсім не діставала до неї. Достатньо, щоб у воду було занурене коріння.

Поради:

Щоб запах у місткості не ставав нестерпним, не допускайте, щоб цибулина повністю була у воді.

Періодично міняйте воду на свіжу.

Зірвавши перше зелене пір'я, не поспішайте викидати цибулину - вона ще випускатиме нові.

Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно виростити зелень на балконі або підвіконні.

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