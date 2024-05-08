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Як виростити пишний та ароматний кріп: секрети досвідчених городників

Ігор Романько

Як правильно вирощувати кріп, щоб він був пишним та ароматним
Як правильно вирощувати кріп, щоб він був пишним та ароматним

Кожен дачник має свої секрети отримання багатого врожаю. І якщо ви вже знаєте, як виростити часник з великими головками, візьміть на озброєння поради щодо підживлення кропу для його швидкого росту.

Зібрані на сайті "Апостроф" поради допоможуть вам виростити пишний і ароматний кріп, який стане чудовим доповненням до ваших страв.

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Підготовка ґрунту:

  • Вибір ділянки: Сіяти кріп найкраще на сонячному місці з пухким ґрунтом.
  • Добрива: Восени перекопайте ділянку та внесіть азотовмісні добрива (перегній, компост, мінеральні підживлення).
  • Перед посівом: За 2-3 дні до висіву рясно полийте ґрунт.
  • Сівозміна: Дотримуйтесь сівозміни, тобто не сійте кріп на одному місці кілька років поспіль.

Підживлення:

  • Сечовина: Перед посівом полийте ґрунт розчином сечовини (1 ч. л. на 10 л води). Повторіть процедуру через два тижні після сходів.
  • Коров'як: Для пишного кропу удобріть грядку коров'яком, розведеним водою у пропорції 1:10 (0,5 відра на 1 м²).
  • Перегній: Замість коров'яку можна використовувати перегній (піввідра на 1 м²).

Важливо:

  • Не перегодовуйте рослини, адже це може призвести до зниження врожаю.
  • Вчасно поливайте кріп, особливо в спекотну погоду.
  • Регулярно прополюйте грядки.

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