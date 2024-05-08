Як виростити пишний та ароматний кріп: секрети досвідчених городників
Кожен дачник має свої секрети отримання багатого врожаю. І якщо ви вже знаєте, як виростити часник з великими головками, візьміть на озброєння поради щодо підживлення кропу для його швидкого росту.
Зібрані на сайті "Апостроф" поради допоможуть вам виростити пишний і ароматний кріп, який стане чудовим доповненням до ваших страв.
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Підготовка ґрунту:
- Вибір ділянки: Сіяти кріп найкраще на сонячному місці з пухким ґрунтом.
- Добрива: Восени перекопайте ділянку та внесіть азотовмісні добрива (перегній, компост, мінеральні підживлення).
- Перед посівом: За 2-3 дні до висіву рясно полийте ґрунт.
- Сівозміна: Дотримуйтесь сівозміни, тобто не сійте кріп на одному місці кілька років поспіль.
Підживлення:
- Сечовина: Перед посівом полийте ґрунт розчином сечовини (1 ч. л. на 10 л води). Повторіть процедуру через два тижні після сходів.
- Коров'як: Для пишного кропу удобріть грядку коров'яком, розведеним водою у пропорції 1:10 (0,5 відра на 1 м²).
- Перегній: Замість коров'яку можна використовувати перегній (піввідра на 1 м²).
Важливо:
- Не перегодовуйте рослини, адже це може призвести до зниження врожаю.
- Вчасно поливайте кріп, особливо в спекотну погоду.
- Регулярно прополюйте грядки.
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