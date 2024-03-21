Як виростити манго з кісточки без особливих зусиль: покрокова інструкція з відео

Вирощування манго з кісточки – доволі простий процес. Якщо знати деякі правила, то з цим завданням легко впорається навіть дитина.

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Крок за кроком, дотримуючись простої інструкції, ви зможете вирости справжнє мангове дерево з кісточки. Вибирайте стиглий і м'який плід, витягніть кісточку і перейдіть до обробки насіння.

Тим часом коли ваше мангове насіння виростатиме, не забувайте про правильний догляд. Медичний бинт, розчин перекису водню або марганцівки - ось ваші незамінні помічники. Пам'ятайте, регулярне поливання, добрива та обрізка рослини - ключі до успішного вирощування.

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А тепер головне питання: скільки часу знадобиться, щоб побачити перші сходи мангового дерева. Зазвичай через 2-3 тижні ви вже побачите перші проростки.

Як проростити манго з кісточки, покрокова інструкція:

У магазині виберіть стигле манго. Шукайте манго з м'якою, злегка пружинистою шкіркою. Уникайте плодів з коричневими плямами або западинами. Зріле манго матиме приємний аромат.

Розріжте манго навпіл навколо кісточки. Обережно вийміть кісточку, намагаючись не пошкодити її. Очистьте кісточку від м'якоті манго.

Видаліть коричневу оболонку з кісточки. Замочіть кісточку в теплій воді на 24-48 годин.

Загорніть кісточку у вологий паперовий рушник або мох. Покладіть кісточку в поліетиленовий пакет або контейнер. Зберігайте пакет або контейнер в теплому місці (20-25°C). Регулярно перевіряйте кісточку і змочуйте паперовий рушник або мох.

Коли з кісточки вилізе корінець та пагін, посадіть її в горщик з ґрунтом. Залиште корінець трохи над ґрунтом. Полийте ґрунт і тримайте його вологим.

Поставте рослину на сонячне місце.Регулярно поливайте ґрунт, але не перезволожуйте його. Підгодовуйте рослину добривом для кімнатних рослин раз на місяць.

Пересаджуйте рослину в більший горщик раз на рік. Робіть це навесні, коли рослина починає активно рости.

З кісточки манго можна виростити дерево, яке буде плодоносити через 5-7 років.

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