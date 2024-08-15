Як виростити лаврове дерево в домашніх умовах

Благородна рослина на підвіконні – рідкість у наших оселях, що несправедливо. Цей вишуканий вічнозелений кущ не лише забезпечує ароматною приправою, але й прикрашає інтер'єр, відлякує комах та оздоровлює повітря, виділяючи фітонциди. Варто зазначити, що в домашніх умовах він майже не квітне і вирощується переважно як декоративна культура. Про це пише Фокус.

Як культивувати благородний кущ?

Вирощування можливе з насіння, доступного у спеціалізованих крамницях. Спочатку слід проростити насіннєвий матеріал. Для цього наповніть просторий піддон безґрунтовою сумішшю для проростання, розмістіть насіння на поверхні з інтервалом 5 см. Присипте тонким шаром суміші та зволожте пульверизатором. Розташуйте в теплому місці з 8-годинним сонячним освітленням. Проростання може тривати від 10 тижнів до півроку.

Альтернативно можна придбати саджанець або вкоренити живець.

Розмноження можливе живцюванням, насінням та кореневими паростками. Живці з 2-3 міжвузлями зрізають навесні (квітень) або влітку (середина червня – середина липня). Укорінюють у ємностях з поживним субстратом, герметично накриваючи прозорою плівкою при температурі близько +20°C. Насіння висівають у горщики з відстанню 2х2 см, накривають плівкою і розміщують у теплому, світлому місці. Кореневі відростки обережно відокремлюють і висаджують окремо. Молоді рослини потребують постійного нагляду та ретельного догляду.

Пересаджування благородного куща

Пересадку здійснюють раз на два роки через повільний ріст. Ємність обирають відповідно до розміру кореневої системи або на 2 см ширше. Дорослим екземплярам достатньо щорічної заміни верхнього шару ґрунту та пересадки кожні 5 років. Субстрат має бути пухким, поживним і вологоємним. Рекомендована суміш: дерновий ґрунт з-під плодових дерев, перегній або компост, пісок і торф у співвідношенні 3:2:1:1.

Обов'язковим є дренаж з керамзиту або пінопласту.

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Зволоження та обприскування

За сприятливих умов рослина може сягати двох метрів заввишки, але вона вибаглива. Потребує яскравого освітлення протягом усього життєвого циклу. Влітку та навесні комфортно почувається при кімнатній температурі, а взимку потребує прохолоди (+5–13°C). У холодну пору найкраще розмістити її у світлому прохолодному місці. За неможливості – часто обприскувати крону.

Влітку потрібен регулярний рясний полив без застою води та часте обприскування. Не можна допускати пересихання ґрунту – це критично для рослини. З настанням холодів полив скорочують, а під час зимового спокою припиняють, лише стежачи за вологістю ґрунту.

Обрізка добре переноситься рослиною і стимулює ріст бічних пагонів. Густа крона дозволяє експериментувати з топіарним мистецтвом, надаючи їй різноманітних форм. Підживлення проводять з початку весни до настання холодів універсальними добривами для кімнатних рослин.

Серед шкідників, яких слід остерігатися: щитівка, попелиця, павутинний кліщ, борошнистий червець. Необхідно регулярно оглядати листя для своєчасного виявлення проблем.

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