Як виростити густий та ароматний кріп на підвіконні на зиму: прості поради

Кріп – невід’ємна складова багатьох страв, але взимку його ціна може вражати. Якщо ви хочете насолоджуватися свіжим кропом у будь-який сезон, спробуйте виростити його на своєму підвіконні.

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Виберіть вікно, що виходить на південь, схід або захід, щоб забезпечити рослинам оптимальне освітлення. Щодо сортів, середньостиглі і пізньостиглі найбільш підходять, оскільки саме вони формують кущі, пише prostoway.

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Використовуйте будь-які контейнери з дренажними отворами. Глибина тари - 15-20 см. Грунт можна взяти з городу, попередньо обробивши його кип'ятком або гарячою духовкою. Також можна використовувати готовий ґрунт для кімнатних рослин.

Сійте на глибину 1-2 см. Покрийте плівкою, яку слід щодня перевертати для уникнення конденсату. Коли сходи з'являться, зніміть плівку. Насіння може проростати довго, тому перед висіванням його рекомендується тримати у теплій воді протягом 48 годин, міняючи воду кожні 6-8 годин.

Кріп відмінно ростиме за температури 10-20 градусів, з 12-15 годинами освітлення, регулярним поливом та збризкуванням рослин щоденно, особливо якщо в приміщенні сухо.

Спробуйте цей простий підхід і насолоджуйтесь свіжим кропом протягом всього року, не залежно від сезону.

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