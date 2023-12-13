Як виростити гортензії вдома: поради садівників

Гортензії - це прекрасні квіти, які часто асоціюються з літнім періодом. Хоча їх зазвичай вважають вуличними рослинами, їх також можна вирощувати в домашніх умовах.

Відео дня

З належним доглядом кімнатні гортензії можуть цвісти протягом декількох місяців, додаючи краси та чарівності вашому дому повідомляє Real Simple.

Який сорт гортензії вибрати?

Для вирощування в домашніх умовах найкраще підходить гортензія макрофіла. Цей сорт має великі, яскраві квіти, які доступні в різних кольорах, включаючи синій, фіолетовий, рожевий та білий.

Читайте також: Ростиме швидше та здоровіше: як самостійно зробити добриво для орхідеї

Яке освітлення потрібно гортензіям?

Гортензіям потрібно яскраве непряме освітлення. Вони можуть витримувати деяку тінь, але занадто багато тіні може призвести до того, що вони не будуть цвісти.

Як поливати гортензії?

Гортензії потрібно поливати регулярно, але не занадто часто. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Коли ви поливаєте гортензію, дайте воді стекти з дренажних отворів в горщику.

Який ґрунт і добриво потрібні гортензіям?

Гортензії найкраще ростуть у добре дренованому слабокислому ґрунті. Ви можете купити готовий ґрунт для гортензій або приготувати його самостійно, змішавши рівну кількість торфу, компосту та піску. Гортензії також потрібно удобрювати регулярно, особливо під час активного росту та цвітіння. Використовуйте добриво для рослин відповідно до інструкцій на упаковці.

Коли обрізати гортензії?

Гортензії не потребують сильної обрізки. Найкращий час для обрізки - відразу після закінчення цвітіння. Ви можете видалити відцвілі квіти, щоб рослина виглядала акуратно.

Чи можна висадити кімнатні гортензії на відкритому повітрі?

Вирощені кімнатні гортензії можна висаджувати в саду. Перш ніж перенести їх на вулицю, переконайтеся, що загроза заморозків минула. Виберіть частково сонячне місце, де можна розмістити кущ. Потім внесіть добриво згідно з інструкцією.

Як продовжити цвітіння гортензій?

Щоб цвітіння гортензій тривало довше, дотримуйтесь цих порад:

Поливайте рослину регулярно, але не занадто часто.

Тримайте рослину в прохолодному приміщенні.

Якщо краї листя стають коричневими, можливо, в кімнаті занадто тепло.

Якщо квіти виглядають сухими, візьміть розпилювач і злегка обприскайте їх.

Як зробити так, щоб кімнатні гортензії цвіли щорічно?

При належному догляді кімнатні гортензії можуть цвісти щорічно. Ось кілька порад:

Коли квіткові головки почнуть буріти, обріжте їх. Якщо ви не виносите їх на вулицю, вам знадобиться примусовий період спокою восени та взимку. Перемістіть рослину в неопалюване приміщення з температурою близько 15 градусів. Землю у горщиках треб тримати у сухому стані, але злегка поливайте, якщо це необхідно, щоб запобігти в’яненню.

Вирощування гортензій в домашніх умовах - це чудовий спосіб додати краси та чарівності вашому дому. З належним доглядом ці прекрасні квіти можуть цвісти протягом декількох місяців, приносячи вам радість і задоволення.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!