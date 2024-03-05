Як виростити великі та соковиті томати: секрети догляду за розсадою

Втомилися від дрібних та несмачних помідорів? Мрієте про соковиті та великі плоди, які б рясніли на вашому городі? Тоді вам неодмінно знадобляться 4 секрети від досвідчених дачників.

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Завдяки цим простим секретам з сайту noviydoctor ви зможете виростити на своєму городі розкішні томати, які порадують вас своїм розміром, смаком та ароматом. Не забувайте про якісний догляд за томатами протягом усього сезону, і ваш урожай буде ще кращим.

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1. Правильне формування куща.

Видаляйте нижні листя та пасинки, щоб рослина не витрачала енергію на них, а зосередилась на розвитку плодів.

2. Підтримка та опора.

Встановіть опори для кущів, щоб вони не ламалися під вагою плодів.

3. Регулярне обмеження росту.

Обрізайте верхівки та пасинки, щоб кущ був компактним, а всі сили йшли на розвиток плодів.

4. Правильне підживлення та полив.

Використовуйте добрива для томатів та регулярно поливайте рослини, щоб їм вистачало вологи та поживних речовин.

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