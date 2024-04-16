Як вигнати слимаків з саду: допоможе один дієвий метод
Слимаки часто зустрічаються у багатьох садах та шкодять рослинам. Експерт з садівництва Емі, також відома в Інтернеті як "Садівник-самоук", поділилася своїми бюджетними та ефективними методами захисту від слимаків, які допоможуть вам зберегти ваш сад у безпеці. Відео про те, як вона бореться зі слимаками вона виставила на своїй сторінці у ТікТок.
Як захистити рослину від слимаків:
Поставте рослину в горщик. Підніміть горщик на металеву підставку.
Змастіть вазеліном краї та ніжки підставки.
Розмістіть мідні губки для чищення навколо основи рослини.
Обприскайте рослину часниковим спреєм.
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Додаткові поради:
- Регулярно оглядайте рослини на наявність слимаків.
- Збирайте слимаків вручну або використовуйте пастки.
- Створіть бар'єр з яєчної шкаралупи або гравія навколо рослин.
- Висаджуйте рослини, які слимаки не люблять, наприклад, лаванду або розмарин.
Важливо:
- Ці методи найкраще використовувати в комплексі.
- Ефективність може залежати від виду слимаків та погодних умов.
- Для кращого результату поєднуйте ці методи з іншими екологічно безпечними способами боротьби зі шкідниками.
Нагадаємо, ми вже писали, що висадити біля кущів та дерев навесні, щоб прогнати слимаків.
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