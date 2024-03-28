Як виглядати молодше за допомогою макіяжу: модниці поділились вражаючим лайфхаком

Легкий, майже непомітний макіяж підкреслює природну красу та дарує сяючий вигляд. Одним із ключових елементів такого макіяжу є рум'яна, адже вони здатні оживити обличчя та додати йому свіжості.

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Однак, неправильне використання рум'ян може призвести до неприродного та нездорового ефекту. Як же наносити рум'яна правильно? OBOZ.UA ділиться лайфхаками від професійних візажистів, які підійдуть для будь-якого віку та типу шкіри.

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Створення сяйва:

Нанесіть краплю рум'ян на найвищу точку вилиці.

Розтушовуйте продукт у напрямку до вуха.

Додайте трохи хайлайтера для сяйва (з обережністю для сухої шкіри).

Зволоження для свіжості:

Після рум'ян візьміть трохи зволожуючого крему на спонж.

Легкими рухами вбийте крем поверх рум'ян.

Це зволожить шкіру, візуально підтягне її та подарує свіжий, молодий вигляд.

Оновлення протягом дня:

Якщо протягом дня ваш макіяж втрачає свіжість, нанесіть на щоки трохи зволоження.

Можна використовувати спрей для обличчя, щоби не носити з собою спонж.

Розбризкуйте спрей на щоки, щоб підтримувати сяючий ефект.

Пам'ятайте:

Не переборщіть з рум'янами, адже надлишок може створити штучний та нездоровий вигляд.

Зволоження – ваш друг! Воно дарує шкірі сяйво та візуально підтягує її.

Не бійтеся експериментувати! Знайдіть свою ідеальну формулу для сяючого макіяжу.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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