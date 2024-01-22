Як обрати трав‘яний чай, щоб не нашкодити: корисні поради

Зима - час застуд, тому важливо зміцнити імунітет. Для цього можна використовувати не лише аптечні препарати, а й трав'яні чаї. Вони мають безліч корисних властивостей і можуть допомогти покращити загальне самопочуття та підвищити опірність організму до хвороб. Про це пише Ukr.media.

Відео дня

М'ятний чай

М'ята - це потужний релаксант, який допомагає зняти нервову напругу та стрес. Вона також стимулює апетит і покращує травлення. Вживання двох чашок м'ятного чаю на день допоможе вам легше переносити фізичні та розумові навантаження.

Чай із листя чорної смородини

Ягоди і листя чорної смородини мають протизапальні, потогінні та сечогінні властивості. Вони є цінним джерелом вітамінів і мінералів, які необхідні для зміцнення імунітету. Чорниця корисна при застуді, захворюваннях дихальних шляхів та суглобів, а також при проблемах з нирками та сечовим міхуром.

Чай із шипшини

Шипшина - це справжня вітамінна бомба. Вона містить велику кількість вітаміну С, який необхідний для підтримки імунної системи. Крім того, шипшина багата на вітамін Р, який допомагає зміцнити стінки судин, і вітамін К, який сприяє згортанню крові. Чай із шипшини корисний при авітамінозах, атеросклерозі, простудних захворюваннях, зниженому імунітеті та інших проблемах зі здоров'ям.

Чай з ромашки

Ромашка має заспокійливі, болезаспокійливі, жовчогінні, в'яжучі, пом'якшувальні та потогінні властивості. Вона допомагає покращити сон, зняти стрес і тривогу, зменшити біль і запалення. Ромашковий чай також корисний при застуді, проблемах із травленням, шкірних захворюваннях та травмах.

Читайте також: Вчені назвали 2 найкращих рослинних засоби від діабету

Рецепти трав'яних чаїв

Для приготування трав'яного чаю можна використовувати як один вид трави, так і кілька. Ось кілька рецептів простих і смачних чаїв для зміцнення імунітету:

М'ятний чай: 1 ч. л. сушеної м'яти залити 200 мл окропу і настояти 10 хвилин.

Чай із листя чорної смородини: 1 ст. л. листя чорної смородини залити 200 мл окропу і настояти 15 хвилин.

Чай із шипшини: 1 ст. л. плодів шипшини залити 200 мл окропу і настояти 20 хвилин.

Чай з ромашки: 1 ч. л. сушеної ромашки залити 200 мл окропу і настояти 15 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати корисний напій, який виводить токсини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!