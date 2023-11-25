Як обрати якісну та корисну сіль без домішок

Згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, 75 відсотків населення світу зловживає сіллю. Проте, якщо сіль є неякісною, вона може завдати шкоди здоров'ю.

Відео дня

Кандидат технічних наук Ольга Хацкевич та фахівець Інституту металургії Євген Щасливець діляться порадами, як перевірити та обрати якісну сіль.

Читайте також: Як обрати якісну ковбасу без хімії

Сіль високої якості має містити 99% натрію хлориду. Вона не повинна мати запаху та має солоний смак, зауважує Ольга Хацкевич. Проте, сіль може містити аромат та запах мазуту чи нафти внаслідок порушень у виробництві.

Порушення технології виробництва солі: Сольові родовища оброблюються нафтою, що може надати їй відповідний присмак чи запах, якщо технологія не дотримується належним чином.

Порушення правил транспортування солі: Сіль можуть перевозити у транспорті, який не оброблено належним чином. Якщо сіль має абсорбуючі властивості, вона може поглинути запах та дати йому смак.

Як перевірити якість солі вдома: Телеведучий Костянтин Грубич рекомендує спробувати сіль на запах та смак, оскільки у нормальних умовах вона повинна бути без запаху. Ще один лайфхак – розчиніть сіль у воді. Після розчинення ви можете побачити осад та можливі олійні плями, якщо є залишки нафтопродуктів. Для уникнення домішок у стравах рекомендується профільтрувати розчинену сіль через паперовий фільтр чи марлю.

Якщо у вас є сумніви стосовно якості солі, краще купувати її від довірених виробників. Також слід звертати увагу на критерії якості різних видів солі, оскільки вони можуть відрізнятися в залежності від виду (морська, кам'яна і т. д.).

Нагадаємо, ми вже писали, як вибрати стиглий ананас.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!