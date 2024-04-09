Як обрати ідеальний парфум на літо: модниці дали 3 корисні поради

Літо – це пора розквіту, свіжості та нових вражень. Ідеальні парфуми в цей час повинні не лише підкреслювати вашу індивідуальність, але й дарувати відчуття легкості та комфорту.

Тому на спекотну погоду потрібно обирати легкі аромати. Про це пише Радіотрек.

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Свіжі ноти – запорука літнього настрою:

Цитрусові аромати: грейпфрут, апельсин, лимон – заряджають енергією та дарують відчуття бадьорості.

грейпфрут, апельсин, лимон – заряджають енергією та дарують відчуття бадьорості. Квіткові ноти: лаванда, троянда, жасмин – додають жіночності та романтики.

лаванда, троянда, жасмин – додають жіночності та романтики. Морські та зелені ноти: свіжість бризу, аромат трав та огірка – створюють відчуття єднання з природою.

Тестування – ключ до гармонії:

Не купуйте парфуми, не спробувавши їх на собі!

Нанесіть трохи аромату на зап'ястя або внутрішній бік ліктя.

Дайте йому розкритися протягом 15-20 хвилин.

Оцініть, як аромат поєднується з вашим хімічним складом.

Аромат під ваш стиль:

Повсякденний: легкі, повітряні аромати – для пляжу, прогулянок, активного відпочинку.

легкі, повітряні аромати – для пляжу, прогулянок, активного відпочинку. Вечірній: більш сміливі, чуттєві аромати – для урочистих подій та вечірніх заходів.

Стійкість – не завжди плюс:

У спеку стійкі аромати можуть здатися задушливими.

Віддавайте перевагу більш легким, ніжним композиціям.

Оновлюйте аромат протягом дня.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісні парфуми.

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