Як смачно запекти скумбрію: простий рецепт

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Знаменита Скумбрія

Скумбрію розморозити, відрізати голову, вичистити живіт від кишок та чорної плівки (вона гірчить).

Зробіть надрізи паралельно по всій довжині та у зворотному порядку.

Змастіть рослинною олією та спеціями:

Сіль

Перець червоний Чилі

Чорний перець

Перець запашний

Чебрець сухий

Коріандр

І в кожен животик 1/4 лимона, як на фото.

Лимон після запікання перетворюється на крем!

Чебрець надає східний аромат

Суміш перців, нададуть аромату

Запікаю 170 градусів 30 хвилин.