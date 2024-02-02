Як смачно запекти скумбрію: простий рецепт
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Знаменита Скумбрія
Скумбрію розморозити, відрізати голову, вичистити живіт від кишок та чорної плівки (вона гірчить).
Зробіть надрізи паралельно по всій довжині та у зворотному порядку.
Змастіть рослинною олією та спеціями:
Сіль
Перець червоний Чилі
Чорний перець
Перець запашний
Чебрець сухий
Коріандр
І в кожен животик 1/4 лимона, як на фото.
Лимон після запікання перетворюється на крем!
Чебрець надає східний аромат
Суміш перців, нададуть аромату
Запікаю 170 градусів 30 хвилин.