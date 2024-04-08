Як повернути насиченість чорного кольору вигорілим речам: три дієвих методи

Часте носіння або прання може призвести до того, що чорний одяг втрачає насиченість кольору. Проте, існують домашні методи, які допоможуть повернути глибокий відтінок.

Вам знадобиться всього кілька недорогих інгредієнтів, які легко знайти в кожному домі. Про них розповіли на сайті ProstoWay.

Як повернути вигляд чорним речам, що вигоріли

Сода

Для освіження кольору чорної футболки, замочіть її у содовому розчині соді на пару годин.

Потім просто виперіть її як зазвичай, додавши невелику кількість солі до прального порошку для кращого закріплення результату.

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Чай та оцет

Залийте гарячу воду в миску, додайте два настояних чайних пакетиків та трохи яблучного оцту. У цьому розчині потримайте чорний одяг деякий час.

Кава

Використовуючи гарячу воду та каву, зробіть міцний кавовий настій у великій мисці. Замочіть одяг у цьому розчині на 30 хвилин, після чого висушіть його.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, як діяти, якщо пожовтів одяг в шафі.

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