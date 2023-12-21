Як у кав‘ярні: як зробити ідеальну каву

Кава - це невід'ємна частина ранку для багатьох людей. Щоб зробити цей напій ще більш особливим, можна додати до нього какао та ванільний цукор. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати вишукану каву, яка не соромно буде подати в дорогій кав'ярні.

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Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

1 чайна ложка какао-порошку

1 столова ложка меленої кави

100 мл води

1/2 чайної ложки ванільного цукру (за бажанням)

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Спосіб приготування:

На дно джезви насипати какао-порошок. Додати мелену каву та ретельно перемішати. Залити водою. Поставити джезву на вогонь і довести до кипіння, не кип'ятячи. Зняти джезву з вогню і дати напою настоятися протягом 4 хвилин. Розлити каву по філіжанках. За бажанням додати ванільний цукор.

Зверніть увагу:

Для приготування кави краще використовувати свіжомелені зерна кави.

Якщо ви не любите каву з ванільним цукром, його можна не додавати.

Для більш насиченого смаку можна збільшити кількість какао-порошку до 2 чайних ложок.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати до кави.

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