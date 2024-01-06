Як у фільмі 'Сам удома': рецепт суперсирної піци

Сирна піца - смачна та дуже апетитна страва. Якщо ви фанат фільму "Сам удома", рекомендуємо її приготувати. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Молоко 2,5% - 250 мл

Борошно пшеничне - 350 г

Цукор - 1/2 ч. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Дріжджі сухі - 7 г

Оливкова олія - 2 ст. л.

Сир маасдам - 50 г

Фета - 60 г

Пармезан - 30 г

Сир чедер - 40 г

Соус томатний - за смаком

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Приготування

Просійте борошно, додайте сіль, цукор і дріжджі. Молоко підігрійте до 35-40 градусів. Постійно помішуючи, додайте до сухих інгредієнтів тепле молоко. Коли маса почне збиратися в грудку, влийте оливкову олію і замісіть тісто, поки воно не стане однорідним і не перестане прилипати до рук. Поставте тісто в тепле місце на 40 хвилин, щоб воно піднялося. Розкачайте тісто в круглий пласт товщиною 0,5-0,7 см. Змастіть тісто томатним соусом. Викладіть на тісто фету, натертий маасдам, пармезан і чедер. Випікайте піцу в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10-12 хвилин, доки сир не розплавиться і не підрум'яниться. Готову піцу трохи полийте оливковою олією і прикрасьте нарізаною зеленню.

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