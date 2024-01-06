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Як у фільмі "Сам удома": рецепт суперсирної піци

Ціхоцька Марія

Як у фільмі 'Сам удома': рецепт суперсирної піци

Сирна піца - смачна та дуже апетитна страва. Якщо ви фанат фільму "Сам удома", рекомендуємо її приготувати. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Молоко 2,5% - 250 мл
  • Борошно пшеничне - 350 г
  • Цукор - 1/2 ч. л.
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Дріжджі сухі - 7 г
  • Оливкова олія - 2 ст. л.
  • Сир маасдам - 50 г
  • Фета - 60 г
  • Пармезан - 30 г
  • Сир чедер - 40 г
  • Соус томатний - за смаком

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Приготування

  1. Просійте борошно, додайте сіль, цукор і дріжджі. Молоко підігрійте до 35-40 градусів.
  2. Постійно помішуючи, додайте до сухих інгредієнтів тепле молоко.
  3. Коли маса почне збиратися в грудку, влийте оливкову олію і замісіть тісто, поки воно не стане однорідним і не перестане прилипати до рук.
  4. Поставте тісто в тепле місце на 40 хвилин, щоб воно піднялося.
  5. Розкачайте тісто в круглий пласт товщиною 0,5-0,7 см.
  6. Змастіть тісто томатним соусом.
  7. Викладіть на тісто фету, натертий маасдам, пармезан і чедер.
  8. Випікайте піцу в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10-12 хвилин, доки сир не розплавиться і не підрум'яниться.
  9. Готову піцу трохи полийте оливковою олією і прикрасьте нарізаною зеленню.

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