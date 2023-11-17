Як дізнатися, чи водяться мокриці в будинку та як позбутися шкідників

Мокриці – це дрібні ракоподібні, які зазвичай водяться у вологих місцях. Вони цілком можуть жити у вашому будинку. Вони є всеїдними, тож у вашому будинку від них можуть постраждати меблі, дерев’яні балки, стіни та підлога.

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Іноді зараження мокрицею роками залишається непоміченим, оскільки вони ховають свої личинки глибоко в деревині. І коли личинки стають дорослими комахами, вони можуть вилізти на поверхню.

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Як розпізнати, чи водяться мокриці в оселі, розповіли фахівці Santeplusmag. Якщо ви помітили круглі або овальні отвори в меблях, чи дерев'яних предметах побуту, цілком ймовірно, що це ходи мокриць.

Інші ознаки:

Тирса під зараженою деревиною

Пошкоджена підлога

Деревина, яка розкладається

Мертві комахи біля деревини

Наявність личинок мокриці

Поява дорослих жуків в будинку у період вологої погоди

Якщо ви знайшли мокриць чи ознаки їхньої присутності у будинку, потрібно чимскоріше вжити заходів, аби їх знешкодити.

Природні способи проти мокриць:

Вологість сприяє появі мокриць у меблях. Щоб знищити цих комах на початку зараження, ви можете використовувати гаряче повітря з фена. Білий оцет необхідний для екологічного очищення. Ви можете почистити меблі білим оцтом, обов’язково вставивши засіб в отвори, щоб вигнати мокриць. Лляна олія може ефективно відлякувати дрібних комах. Змочіть меблі лляною олією, щоб усунути мокриць. Цибулевий сік є одним з найсильніших природних інсектицидів проти шкідників. Потріть меблі губкою, змоченою в цибульному соку, щоб усунути мокриць.

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