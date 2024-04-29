Як дізнатись, що у кота проблеми із зубами та як запобігти проблемі

Хвороби ротової порожнини - це поширена проблема серед котів, яка може призвести до серйозних наслідків, якщо її не лікувати. Зубні інфекції є однією з основних причин щорічного відвідування ветеринара. Правильне лікування та профілактика можуть запобігти появі серйозних проблем у ваших чотирилапих друзів. Про це пише Pet.MD.

Ознаки проблем з зубами у котів:

Надмірна слинотеча

Слина з кров'яними прожилками

Неприємний запах з рота

Зубний камінь на зубах

Скрегіт щелепою або зубами

Випадання їжі з рота

Утруднене ковтання

Зниження або відсутність апетиту

Втрата ваги

Розхитаність або втрата зубів

Чому у котів виникають проблеми з зубами:

Неналежна гігієна ротової порожнини: Якщо зуби кота не чистити регулярно, на них накопичується зубний наліт, який з часом твердне і перетворюється на зубний камінь. Це може призвести до запалення ясен (гінгівіту), а потім і до більш серйозних захворювань, таких як пародонтит і резорбція зубів.

Незбалансоване харчування: Дефіцит певних вітамінів і мінералів може зробити зуби кота більш крихкими і схильними до проблем.

Дефіцит певних вітамінів і мінералів може зробити зуби кота більш крихкими і схильними до проблем. Травми: Переломи, вивихи та інші травми ротової порожнини також можуть призвести до проблем з зубами.

Переломи, вивихи та інші травми ротової порожнини також можуть призвести до проблем з зубами. Інші захворювання: Деякі хронічні захворювання, такі як цукровий діабет і ниркова недостатність, можуть також впливати на здоров'я зубів кота.

Лікування проблем з зубами у котів:

Професійна чистка зубів

Якщо у вашого кота вже утворився зубний камінь, його неможливо видалити за допомогою домашньої чистки. Для цього буде потрібна професійна чистка зубів у ветеринарній клініці.

Лікування стоматологічних захворювань

В залежності від конкретного захворювання, ваш ветеринар може призначити вашому коту антибіотики, протизапальні препарати або інші ліки.

Догляд за ротовою порожниною вдома

Щоб запобігти повторному виникненню проблем з зубами, важливо регулярно чистити зуби вашого кота спеціальною зубною щіткою та пастою. Ви також можете давати йому жувальні іграшки, які допомагають зчищати зубний наліт.

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Зміна раціону

Ваш ветеринар може рекомендувати вам змінити раціон вашого кота на їжу, яка сприяє кращому здоров'ю зубів.

Профілактика проблем з зубами у котів:

Регулярно чистіть зуби вашого кота: Це найкращий спосіб запобігти утворенню зубного каменю та розвитку стоматологічних захворювань.

Це найкращий спосіб запобігти утворенню зубного каменю та розвитку стоматологічних захворювань. Давайте вашому коту жувальні іграшки: Жувальні іграшки допомагають зчищати зубний наліт і масажувати ясна.

Жувальні іграшки допомагають зчищати зубний наліт і масажувати ясна. Годуйте вашого кота збалансованим кормом: Вибирайте корм, який містить всі необхідні вітаміни та мінерали для здоров'я зубів.

Вибирайте корм, який містить всі необхідні вітаміни та мінерали для здоров'я зубів. Регулярно водіть вашого кота до ветеринара: Навіть якщо у вашого кота немає видимих проблем з зубами, важливо водити його до ветеринара для профілактичного огляду раз на рік.

Дотримуючись цих простих правил, ви можете допомогти вашому коту зберегти здорові зуби та ясна на довгі роки.

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