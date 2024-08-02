Як збільшити час плодоношення огірків: поради городників

Літо минає, а з ним і сезон свіжих овочів. Але не поспішайте прощатися з хрумкими огірками! Завдяки кільком простим хитрощам можна значно продовжити період плодоношення огірків. Про це пише svoboda.

Огірки в відкритому ґрунті: як зберегти урожай до пізньої осені

Захист від холодів: Огірки – теплолюбні рослини. Щоб захистити їх від нічних похолодань, накривайте грядки агроволокном або плівкою. Це допоможе зберегти оптимальну температуру для росту і розвитку рослин.

Огірки – теплолюбні рослини. Щоб захистити їх від нічних похолодань, накривайте грядки агроволокном або плівкою. Це допоможе зберегти оптимальну температуру для росту і розвитку рослин. Правильний полив: Поливайте огірки теплою водою, особливо у вечірні години. Це допоможе уникнути різких перепадів температури і створить сприятливі умови для розвитку кореневої системи.

Підживлення: Регулярне підживлення мінеральними добривами, що містять азот, фосфор і калій, забезпечить рослини необхідними поживними речовинами і стимулює плодоношення. Особливо ефективним є позакореневе підживлення розчином борної кислоти.

Регулярне підживлення мінеральними добривами, що містять азот, фосфор і калій, забезпечить рослини необхідними поживними речовинами і стимулює плодоношення. Особливо ефективним є позакореневе підживлення розчином борної кислоти. Обрізка: Регулярно видаляйте пожовкле листя і пагони. Це сприяє кращій вентиляції рослин і запобігає розвитку хвороб.

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Огірки в теплиці: секрети тривалого плодоношення

Провітрювання: Незважаючи на те, що огірки люблять тепло, важливо забезпечити регулярне провітрювання теплиці. Це допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.

Незважаючи на те, що огірки люблять тепло, важливо забезпечити регулярне провітрювання теплиці. Це допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань. Боротьба зі шкідниками та хворобами: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб. При перших ознаках ураження обробіть рослини відповідними препаратами.

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб. При перших ознаках ураження обробіть рослини відповідними препаратами. Додаткове освітлення: У похмуру погоду додаткове освітлення допоможе рослинам отримати достатньо світла і продовжити вегетацію.

Народні рецепти для підживлення огірків

Розчин коров'яку: Розведіть коров'як водою у співвідношенні 1:10 і поливайте огірки під корінь.

Розведіть коров'як водою у співвідношенні 1:10 і поливайте огірки під корінь. Дріжджова підживка: Розведіть дріжджі теплою водою і додайте трохи цукру. Дайте настоятися кілька годин і полийте рослини.

Розведіть дріжджі теплою водою і додайте трохи цукру. Дайте настоятися кілька годин і полийте рослини. Зола: Розведіть деревну золу у воді і полийте огірки. Зола містить багато корисних мікроелементів.

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