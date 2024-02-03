Як усунути засмічення у раковині за 5 хвилин: дієвий лайфхак
Забитий злив – поширена проблема, з якою стикаються всі господині. Неприємний запах, бруд, що накопичується, – все це може псувати настрій та створювати незручності.
Однак не поспішайте кликати сантехніка! Існує кілька простих та доступних способів, які допоможуть вам самостійно впоратися з засміченням. Про це пише Telegraf.
Харчова сода та оцет:
- Цей метод чудово підходить для невеликих засмічень.
- Засипте в злив 1/4 склянки харчової соди та влийте туди ж 1/4 склянки оцту.
- Закрийте злив пробкою і дайте суміші попрацювати 10-15 хвилин.
- Після цього промийте труби гарячою водою.
Харчова сода та оцет вступають в хімічну реакцію, внаслідок якої виділяється вуглекислий газ. Він розчиняє жирові та мильні відкладення, а також дезінфікує труби та усуває неприємні запахи.
Читайте також: Копійчаний засіб допоможе прочистити забитий волоссям злив у ванній: несподіваний лайфхак
Пральний порошок:
- Цей метод також ефективний для боротьби з жиром та брудом.
- Засипте в злив 3 столові ложки прального порошку.
- Залиште порошок на 30 хвилин.
- Промийте труби теплою водою.
Пральний порошок розм'якшує жир та бруд, що робить їх легко змивними.
Важливо:
- Не використовуйте для прочищення труб хімічні засоби, адже вони можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища.
- Якщо засмічення серйозне, краще все ж таки звернутися до сантехніка.
Нагадаємо, ми вже писали, ми вже писали, що робити, якщо забилися труби.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!