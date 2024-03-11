Як заспокоїти дитину, коли вона чогось боїться
БЛОГ
Батькам властиво легковажне ставлення до дитячих страхів. Адже неважко згадати, з якою побоюванням у дитинстві ми пересувалися по квартирі після перегляду чергового жахів. Але якщо трилери лише лоскотали наші нерви, то справжні дитячі страхи, які мають реальне підґрунтя, — річ вкрай серйозна і не терпить батьківських відмашок. Намагатимемося розібратися, чого бояться діти і що з цим робити.
Далі текст мовою оригіналу
Польза страха
Да, некоторые детские страхи могут приносить пользу. В борьбе с ними у маленького человечка вырабатывается ряд полезных навыков — умение справляться с трудностями, преодолевать преграды, самообладание, переключение внимания. Важен не сам факт страха, а его объем и сила — сможет ли ребенок справиться с этой ношей и не нанесет ли она ему психическую травму?
Не всегда родители могут определить глубину этого состояния. Причины этому — недоверие ребенка, закрытость, недостаточно крепкая эмоциональная связь с родными.
В помощь родителям — психолог или психотерапевт. Применив техники поведенческой терапии страхов, специалист выявит основные индикаторы этого состояния, определит форму страха и составит план лечения.
Перед визитом к психологу нужно собрать как можно больше информации о том, что чувствует ваш ребенок. Постарайтесь ответить на эти вопросы:
- Ребенок боится всего или чего-то ?
- Как проявляется страх — малыш замыкается в себе или, наоборот, начинается перевозбуждение.
- В какое время ребенок ощущает страх — ночью, днем или без привязки ко времени суток?
- Кто находится рядом, когда ребенок ощущает тревогу?
- Не было ли за несколько месяцев до появления страхов травмирующих факторов — потрясений, негативных событий?
Классификация детских страхов
Страх страху рознь — это мы уже выяснили. Теперь предлагаем рассмотреть классификацию страхов, чтобы понять типичные источники тревожного состояния у детей. Для начала рассмотрим два вида страхов, о которых впервые упомянул Зигмунд Фрейд:
- <b>реальные</b> страхи (тогда, когда есть источник опасности);
- <b>невротические</b> (когда опасность только лишь в голове).
Гарольд Ирвин Каплан — американский психотерапевт — дал схожую классификацию страхов: конструктивные и патологические. Общее между ними то, что страхи первого типа (реальные/конструктивные) возникают, чтобы спасти себя. Второй же тип действует на психику разрушающе.
Различают страхи по форме, которая может трансформироваться одна в другую:
- Тревога и волнение. Когда ребенок чувствует напряженность, но объективных причин бояться или переживать за себя у него нет.
- Страх. Возникает при реальной или предполагаемой угрозе. Реакция на него может быть как пассивной (никак себя не проявлять), так и активной (убегать, кричать).
- Ужас. То же, что и страх, но без активной формы. Ребенок в ужасе словно парализован — не может ни двигаться, ни говорить.
- Паника. В этом состоянии ребенок теряет контроль над своими чувствами. Его поведение становится хаотичным, без осмысленности.
Интересную классификацию предлагает специалист по исследованию стресса Ю. В. Щербатых:
- Природные. События, что зависят от стихий — цунами, землетрясения и пр. Сюда же можно отнести боязнь насекомых, животных.
- Социальные. Обоснованные страхи нападения, хулиганства, смерти родных.
- Внутренние. Страхи, которые всецело зависят от фантазии ребенка.
Классификация тревожных состояний поможет вам более точно понять, почему и чего ребенок боится. Далее необходимо выбрать тактику действий, чтобы не просто ситуативно успокоить, но и устранить фактор страха в будущем.
Как действовать родителям, если ребенок боится: 5 советов
Трудно найти универсальную тактику действий при детских страхах. Ведь как мы уже выяснили, они имеют разную природу, проявляются тоже по-разному. Действовать нужно сугубо от ситуации, но все же некий набор приемов знать не помешает.
Бояться — это нормально
Вы имеете право испугаться чего-то, правильно? Вот и ребенок имеет. Не стоит порицать:"Да что ты боишься спать в темноте, ты что, малявка?". Малыш имеет полное право бояться темноты, одиночества, закрытых дверей, маленьких помещений и кучи всего другого. Взрослые бережно хранят свои страхи и гордо именуют их фобиями, придумывают им чудные названия (например, гапотофобия — страх прикосновений или филофобия — боязнь влюбиться). А вот от детских страхов предпочитают отмахиваться или переводить в шутку.
Не стоит легкомысленно относиться к этому, даже если источник страха кажется вам нелепым. Отмахиваясь, вы оставляете ребенка один на один со своей проблемой. А кому нравится оставаться без помощи в сложной ситуации?
Доверительная беседа
В Древнем Риме была такая поговорка: доверие обязывает к доверию. Это значит, что если вы хотите, чтобы ребенок вам доверял — сделайте то же самое со своей стороны.
К примеру, вам нужно узнать, чего боится малыш, но он ни в какую не признается — расскажите что-то о себе. То, чего ребенок не знает, что-то сокровенное. Пусть он почувствует доверительный тон беседы и эмоционально раскроется в ответ. После разговора по душам подбодрите ребенка, скажите, что он молодец, и теперь вы вместе победите источник его страха. И никогда не рискуйте доверием — если вас попросили никому больше не говорить то, что вы узнали, так и сделайте.
Польза тактильных ощущений
Научно доказано, что во время объятий вырабатывается гормоны серотонин и окситоцин, которые улучшают настроение и помогают в борьбе с депрессией. Во время приступа страха, напротив, в организме активно вырабатываются кортизол и адреналин. Нейтрализуйте их "хорошими" гормонами — обнимите ребенка, успокойте, скажите, как сильно вы его любите и что рядом с вами он в полной безопасности. Объятия дадут ему на физическом уровне ощутить вашу заботу, снимут тревогу и напряжение.
Выражаем эмоции с помощью творчества
Есть даже отдельное направление в психотерапии — арт-терапия. В ее сути — лечение искусством, сочетание психологии и творчества. Это отличная возможность выразить свои эмоции, нарисовать страхи, визуализировав "врага", и в итоге победить его. С помощью техник арт-терапии развивается эмоциональный интеллект, ребенок лучше понимает других людей и себя самого, учится различать эмоции и правильно реагировать на них.
Иногда простой листок бумаги и карандаш может заменить беседу с самым именитым психологом. Дайте возможность ребенку нарисовать то, чего он так боится, а потом постарайтесь интерпретировать картинку. Если вы увидели в ней какие-то смешные черты, обратите на это внимание малыша. Посмейтесь вместе — это ослабит его страх.
Сказкотерапия
Избавить ребенка от страхов можно с помощью сказок. Особенно эффективно это в возрасте от 2 до 6 лет, когда сказка воспринимается детьми, как реальная история. Пусть героем станет сам малыш, а главным злодеем — источник его страхов. Например, если это паук, то можно придумать сказку про злого паучилу, который захватил в плен трех бабочек. Но доблестный герой пришел на помощь, разрубил паутину и спас насекомых.
Чем старше ребенок — тем более витиеватым может быть сюжет. Акцент можно немного сместить — главным героем будет не ребенок, а некий персонаж с суперспособностями, который спасет и поможет в любой ситуации. Проиграйте несколько типовых ситуаций из жизни малыша, пусть он увидит схожесть и поймет, что каждая из них решаема и совсем не страшная. А если понадобится помощь — всегда есть рядом супергерой (мама, папа, другие члены семьи).
Ситуаций, при которых ребенок чего-то боится, в жизни бывает очень много. Взрослея, он будет встречаться с новыми стрессовыми факторами — и каждый раз реагировать на них.
Не будьте пассивным наблюдателем этого процесса, находитесь рядом, предлагайте помощь и поддерживайте уверенность ребенка, что вы — его надежный тыл и защита. И тогда никакие страхи не станут преградой для его счастливой, полноценной жизни.