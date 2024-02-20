Як пришвидшити ріст кімнатних рослин: допоможе інгредієнт, який є в кожному домі

Щоб радіти красою кімнатних рослин якомога довше, їх необхідно періодично підживлювати спеціальними добривами. Їх можна придбати в магазинах для садівників або зробити власноруч з підручних засобів.

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Адже лише поливу недостатньо для активного росту та цвітіння.Одним з ефективних варіантів є домашнє добриво зі звичайної соди. Про це пише Знай.юа.

Воно створить сприятливі умови для рослин та перетворить підвіконня на квітучий рай.

Приготування

Потрібно взяти літрову банку води кімнатної температури, щіпку соди, чайну ложку цукру та 2 краплі оцту. Змішати складники та залишити на 40-50 хвилин.

Після настоювання розчином обприскати рослини за допомогою пульверизатора. Таке підживлення освіжить їх та забезпечить усім необхідним для активного зростання.

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Тож варто спробувати це просте добриво з соди для створення власного домашнього саду. А квіти нагородять розкішним цвітінням та незрівнянною красою.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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