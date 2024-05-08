Як зменшити кількість нітратів у ранніх овочах та ягодах: прості підручні способи

Нітрати - це солі азотної кислоти, які містяться в багатьох овочах, фруктах, ягодах і навіть у ґрунті. Хоча вони є природною частиною нашого раціону, надмірне споживання нітратів може бути небезпечним для здоров'я.

Держспоживслужба України надає рекомендації щодо того, як зменшити кількість нітратів у продуктах в домашніх умовах.

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1. Обробка овочів:

Замочуйте листові овочі у воді на 1,5 години, періодично міняючи воду. Пізніше промийте та використовуйте тільки листя, адже стебла вбирають більше нітратів.

Ретельно мийте та чистьте овочі. Зріжте біля хвостика (огірки, помідори, редиска); біля хвостика й стебла (буряк, морква); викидайте верхні листки капусти, не використовуйте качан.

Не зберігайте довго салати й овочі за кімнатної температури, адже нітрати в таких умовах швидко переходять у нітрити.

2. Приготування їжі:

Готуйте страви з овочів в емальованому посуді. Вживайте продукти з великою кількістю вітаміну С: чорну, червону, білу смородину, а також "висячі" ягоди та фрукти (яблука, сливи, вишні, черешні, виноград), які не накопичують нітратів.

Зазначається, що під час купівлі овочів обов'язково звертайте увагу на наявність документів, що підтверджують безпечність і якість продукту.

Не купуйте овочі на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.

З обережністю застосовуйте в сільському господарстві мінеральні добрива.

Ознаки отруєння нітратами:

Виражена синюшність шкіри та слизових оболонок (дуже рідко може бути різка блідість)

Різка загальна слабкість, сонливість

Запаморочення, сильні головні болі, потемніння в очах

Задишка

Порушення координації рухів

Зниження артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень

У важких випадках - судоми, втрата свідомості, коматозний стан

Важливо пам'ятати, що нітрати небезпечні лише у великих кількостях.

Дізнайтеся, що кажуть дієтологи про продукти з нітратами.

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