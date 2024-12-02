Як прикрасити ялинку на Новий Рік-2025, щоб завжди супроводжувала удача

Феншуй — стародавнє мистецтво створення гармонійного простору, яке особливо актуальне напередодні Нового року. Видання Новини.LIVE пропонує корисні поради щодо правильного розташування та прикрашання новорічної ялинки відповідно до принципів цієї стародавньої практики.

Місце розташування ялинки

Вибір місця для новорічної ялинки має принципове значення. Фахівці з феншую рекомендують розміщувати головну святкову прикрасу біля східних або південно-східних вікон. Вважається, що таке розташування сприяє притоку позитивної енергії в оселю та забезпечує щастя та удачу впродовж наступного року.

Кольорова гама та прикраси

Експерти радять дотримуватися певної колірної палітри при оформленні ялинки. Перевага надається червоному, золотому та зеленому кольорам, які, за переконанням майстрів феншую, приносять удачу та позитивні зміни в життя.

При виборі ялинкових прикрас віддавайте перевагу оригінальним формам: кулькам у вигляді монет, квітів або драконів. Головне правило — дотримуватися рекомендованої колірної гами.

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Правила розміщення подарунків

Важливий момент — упаковка та розташування подарунків під ялинкою. Фахівці радять використовувати золоті або червоні пакування, які символізують багатство та сприятливі можливості. Подарунки необхідно класти охайно та продумано, не захаращуючи простір навколо ялинки.

Дотримуючись цих нехитрих правил, ви створите у своєму домі атмосферу затишку, радості та очікування чудес, які неодмінно принесе прийдешній рік.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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