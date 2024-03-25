Як доглядати за демісезонним взуттям, щоб прослужило довго: корисні поради

Настали перші весняні дні, отже прийшов час діставати з шафи демісезонне взуття. Проте мінлива березнева погода з раптовими дощами та снігопадами може негативно вплинути на його зовнішній вигляд.

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Щоб зберегти улюблені черевики або туфлі до настання літа, важливо правильно за ними доглядати. Про це пише Телеграф.

Ось кілька дієвих методів:

Ретельне чищення та миття:

Не лінуйтеся очищати взуття від бруду одразу після повернення додому, не відкладаючи на ранок. За ніч бруд засихає, утворюючи негарні плями.

не відкладаючи на ранок. За ніч бруд засихає, утворюючи негарні плями. Не використовуйте для миття гарячу воду. Вона може пошкодити натуральну шкіру, замшу, нубук та екошкіру, призвівши до втрати форми та вицвітання.

Вона може пошкодити натуральну шкіру, замшу, нубук та екошкіру, призвівши до втрати форми та вицвітання. Найкраще використовувати для чищення спеціальні засоби, які легко знайти у магазинах.

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Якісне сушіння:

Після миття ретельно просушіть взуття.

Не ставте його на батарею, адже це може призвести до пересихання та розтріскування матеріалу.

адже це може призвести до пересихання та розтріскування матеріалу. Використовуйте спеціальну електросушарку або паперові рушники. Рушники вберуть зайву вологу, не завдаючи шкоди взуттю.

Додаткові поради:

Обробляйте взуття водовідштовхувальними спреями. Це допоможе захистити його від вологи та бруду.

Це допоможе захистити його від вологи та бруду. Зберігайте взуття в коробках або на спеціальних полицях. Це допоможе зберегти його форму та запобігти деформації.

Це допоможе зберегти його форму та запобігти деформації. Регулярно оглядайте взуття та за потреби ремонтуйте його.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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