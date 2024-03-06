Як удобрювати томати за допомогою копійчаного саморобного засобу
Хочете, щоб ваші помідори радували вас багатством та соковитістю? Досвідчені городники рекомендують використовувати для цього звичайну харчову соду.
Спробуйте підживити свої помідори содою, і ви будете приємно здивовані результатом. Лайфхаком поділились на сайті noviydoctor.com.
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Чим корисна сода для томатів?
- Захищає від шкідників та хвороб.
- Підвищує імунітет рослин.
- Стимулює ріст та плодоношення.
- Прискорює дозрівання плодів.
Як використовувати соду для підживлення помідорів?
- Рецепт: 2 столові ложки соди, 2 столові ложки соняшникової олії, 1 таблетка аспірину та 20 грамів тертого господарського мила на 10 літрів води.
- Частота: 2-3 рази за сезон.
- Час обробки: ранок або вечір, в суху безвітряну погоду.
Переваги содового добрива:
- Бюджетність.
- Ефективність.
- Простота використання.
Завдяки соді ваші помідори:
- Будуть менше хворіти.
- Дадуть більший урожай.
- Зріють на 10-12 днів раніше.
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