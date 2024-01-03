Як видалити пригорілу їжу з каструлі без миття: неочікуваний лайфхак

Очищення підгорілої їжі з дна каструлі – це кухонна справа, якої більшість не хоче робити. Однак є трюк, як не мити пригорілий посуд протягом декількох хвилин.

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Спосіб зробити це – налити трохи води, а тоді додати декілька таблеток для посудомийної машини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Після цього каструлю треба поставити на плиту на вогонь та дати їй постояти 20 хвилин. Далі злийте розчин у раковину та промийте каструлю.

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Такий метод дозволить позбутися стійкого забруднення без зайвих зусиль. Метод продемонструвала користувачка Tiktok Сара Біні.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити час на митті посуду.

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