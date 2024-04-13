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Лайфхаки

Як прибрати подряпини на окулярах: дієвий лайфхак

Ціхоцька Марія

Як прибрати подряпини на окулярах: дієвий лайфхак

Окуляри для зору – це не просто модний аксесуар, а й ключ до чіткого світу для людей з поганим зором. Проте з часом на них неминуче з'являються подряпини, які псують зовнішній вигляд та роблять носіння окулярів дискомфортним. Не поспішайте викидати окуляри – подряпинам можна дати бій! Про це пише Glavred.

Як відновити окуляри від подряпин:

Існує декілька способів, які допоможуть вам усунути дрібні подряпини з окулярів:

Зубна паста:

  • Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.
  • Обережно протріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.
  • Змийте зубну пасту водою та протріть лінзи м'якою ганчіркою.

Оливкова олія:

  • Нанесіть кілька крапель оливкової олії на м'яку тканину.
  • Відполіруйте нею подряпину.
  • Протріть лінзи чистою ганчіркою.

Спеціальні полірувальні пасти:

  • Придбайте полірувальну пасту для окулярів в оптиці.
  • Нанесіть пасту на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.
  • Потріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.
  • Змийте пасту водою та протріть лінзи.

Важливо:

  • Перед використанням будь-якого методу, протестуйте його на непомітній ділянці лінзи.
  • Не використовуйте абразивні чистки або жорсткі щітки, адже вони можуть пошкодити лінзи.
  • Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, якщо використовуєте спеціальну полірувальну пасту.

Що робити, якщо подряпини глибокі:

Якщо подряпини глибокі, домашні методи можуть не допомогти. В цьому випадку вам допоможуть фахівці оптики:

  • Заміна лінз: Це найдорожчий, але й найефективніший спосіб.
  • Полірування лінз: Процес полірування може видалити дрібні подряпини, але не допоможе з глибокими.
  • Нанесення захисного покриття: Захисне покриття може зробити лінзи більш стійкими до подряпин в майбутньому.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати окуляри чи контактні лінзи.

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