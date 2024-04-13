Як прибрати подряпини на окулярах: дієвий лайфхак

Окуляри для зору – це не просто модний аксесуар, а й ключ до чіткого світу для людей з поганим зором. Проте з часом на них неминуче з'являються подряпини, які псують зовнішній вигляд та роблять носіння окулярів дискомфортним. Не поспішайте викидати окуляри – подряпинам можна дати бій! Про це пише Glavred.

Як відновити окуляри від подряпин:

Існує декілька способів, які допоможуть вам усунути дрібні подряпини з окулярів:

Зубна паста:

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.

Обережно протріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.

Змийте зубну пасту водою та протріть лінзи м'якою ганчіркою.

Оливкова олія:

Нанесіть кілька крапель оливкової олії на м'яку тканину.

Відполіруйте нею подряпину.

Протріть лінзи чистою ганчіркою.

Спеціальні полірувальні пасти:

Придбайте полірувальну пасту для окулярів в оптиці.

Нанесіть пасту на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.

Потріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.

Змийте пасту водою та протріть лінзи.

Важливо:

Перед використанням будь-якого методу, протестуйте його на непомітній ділянці лінзи.

Не використовуйте абразивні чистки або жорсткі щітки, адже вони можуть пошкодити лінзи.

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, якщо використовуєте спеціальну полірувальну пасту.

Що робити, якщо подряпини глибокі:

Якщо подряпини глибокі, домашні методи можуть не допомогти. В цьому випадку вам допоможуть фахівці оптики:

Заміна лінз: Це найдорожчий, але й найефективніший спосіб.

Це найдорожчий, але й найефективніший спосіб. Полірування лінз: Процес полірування може видалити дрібні подряпини, але не допоможе з глибокими.

Процес полірування може видалити дрібні подряпини, але не допоможе з глибокими. Нанесення захисного покриття: Захисне покриття може зробити лінзи більш стійкими до подряпин в майбутньому.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати окуляри чи контактні лінзи.

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