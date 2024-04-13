Як прибрати подряпини на окулярах: дієвий лайфхак
Окуляри для зору – це не просто модний аксесуар, а й ключ до чіткого світу для людей з поганим зором. Проте з часом на них неминуче з'являються подряпини, які псують зовнішній вигляд та роблять носіння окулярів дискомфортним. Не поспішайте викидати окуляри – подряпинам можна дати бій! Про це пише Glavred.
Як відновити окуляри від подряпин:
Існує декілька способів, які допоможуть вам усунути дрібні подряпини з окулярів:
Зубна паста:
- Нанесіть невелику кількість зубної пасти на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.
- Обережно протріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.
- Змийте зубну пасту водою та протріть лінзи м'якою ганчіркою.
Оливкова олія:
- Нанесіть кілька крапель оливкової олії на м'яку тканину.
- Відполіруйте нею подряпину.
- Протріть лінзи чистою ганчіркою.
Спеціальні полірувальні пасти:
- Придбайте полірувальну пасту для окулярів в оптиці.
- Нанесіть пасту на м'яку ганчірку (без ворсинок) або ватний диск.
- Потріть подряпину круговими рухами протягом 30-60 секунд.
- Змийте пасту водою та протріть лінзи.
Важливо:
- Перед використанням будь-якого методу, протестуйте його на непомітній ділянці лінзи.
- Не використовуйте абразивні чистки або жорсткі щітки, адже вони можуть пошкодити лінзи.
- Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, якщо використовуєте спеціальну полірувальну пасту.
Що робити, якщо подряпини глибокі:
Якщо подряпини глибокі, домашні методи можуть не допомогти. В цьому випадку вам допоможуть фахівці оптики:
- Заміна лінз: Це найдорожчий, але й найефективніший спосіб.
- Полірування лінз: Процес полірування може видалити дрібні подряпини, але не допоможе з глибокими.
- Нанесення захисного покриття: Захисне покриття може зробити лінзи більш стійкими до подряпин в майбутньому.
Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати окуляри чи контактні лінзи.
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