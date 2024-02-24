Як прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра без дорогих хімічних засобів: лайфхак

Відро для сміття - не надто чисте місце, навіть якщо регулярно виносити вміст. Час від часу з нього поширюються неприємні запахи, що отруюють повітря в квартирі.

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Причин цього чимало, але є кілька простих способів уникнути такої проблеми. Всі вони дієві, тому застосовуйте сміливо. Про це пише Телеграф.

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Як позбутися небажаних ароматів у сміттєвому відрі

Використовуйте чай

Мало хто знає, але заварка ефективно поглинає стійкі запахи. Для цього підійде як вже вживаний чайний пакетик, так і новий дешевий чай.

Застосовуйте ефірні олії

Ефірна олія не лише нейтралізує аромати, але й бореться з хвороботворними мікроорганізмами. Просто нанесіть трохи олії на ватний диск і покладіть на дно відра.

Додайте соду

Сода ефективно запобігає поширенню небажаних запахів. Крім того, вона має поглинальні властивості, освіжаючи повітря навколо.

Отож, використовуючи ці доступні засоби, можна позбутися неприємних відчуттів від сміттєвого відра.

Нагадаємо, ми вже писали, як усунути неприємний запах з одягу без повторного прання.

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