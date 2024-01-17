Як прибрати дім за 5 хвилин: поради господинь

Гості на порозі, а вдома не прибрано? Це може стати справжньою проблемою, особливо якщо у вас немає часу на генеральне прибирання. Але є кілька простих порад, які допоможуть вам швидко навести лад у домі всього за 10-15 хвилин.

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Про це пише ТСН.

Провітрювання

Перш ніж починати прибирання, відкрийте вікна і двері, щоб провітрити приміщення. Свіже повітря додасть оселі чистоти та затишку.

Музика

Під час прибирання вмикайте улюблену музику. Вчені довели, що ритмічна музика допомагає рухатися швидше та ефективніше.

Прибирання в кімнатах

Зберіть усі речі, які лежать не на своїх місцях. Це допоможе звільнити простір і зробити його більш охайним. Також витріть пил на всіх видимих поверхнях.

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Передпокій

У передпокої, де зазвичай найбільше забруднень, зберіть зайвий одяг, взуття та інші речі. Сховайте шапки, шарфи та рукавички.

Туалет

Засипте дезінфікуючий засіб у унітаз, замініть наповнювач у лотку для домашніх тварин, освіжіть повітря. Перевірте запас туалетного паперу.

Ванна кімната

Замініть рушники на чисті, протріть дзеркало та інші скляні поверхні. Сховайте всі особисті засоби гігієни. Покладіть новий шматок мила для рук.

Кухня

Приберіть брудні рушники, перевірте чистоту всіх поверхонь, вимийте посуд і залишки їжі сховайте в холодильник.

Ці прості кроки допоможуть вам швидко навести лад у домі і створити атмосферу чистоти та затишку.

Нагадаємо, ми вже писали, які поради з прибирання має знати кожна господиня.

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