Як прибирати в домі віником, щоб не вимести щастя та добробут: головні народні прикмети
Прибирання в домі – це не тільки обов'язок, але і важливий ритуал, який може вплинути на атмосферу в будинку і життя його мешканців.
Згідно з народними прикметами, є певні правила, яких потрібно дотримуватися, щоб прибирання принесло удачу і благополуччя, пише Знай.ua.
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Як підмітати, щоб не вигнати удачу
Ось кілька порад, як правильно підмітати в домі, згідно з прикметами:
- Підмітайте не до порога, а до центру кімнати або до печі, якщо є. Вважається, що так ви вимітаєте біду з дому.
- Забороняється вимітати сміття за поріг. Сміття потрібно зібрати в совок і одразу викинути. Вважається, що так ви вимітаєте удачу з дому.
- Не можна підмітати не лише ввечері, а й після від’їзду когось із домашніх чи гостей. Вважається, що так ви вимітаєте щастя і достаток з дому.
- За прикметами не можна підмітати в гостях та дозволяти підмітати гостям. Вважається, що так ви забираєте удачу з чужого дому.
Ось ще кілька порад, які допоможуть вам правильно прибирати в домі згідно з прикметами:
- Використовуйте новий віник. Старий віник може притягувати негативну енергію.
- Не ламайте віник. Вважається, що це призведе до нещастя.
- Не мітіть підлогу, коли в будинку хтось спить. Вважається, що це може накликати хворобу на сплячого.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете створити в своєму домі атмосферу затишку і достатку.
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