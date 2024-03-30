Як вберегти крупу від появи жучків: господині поділились вражаючим лайфхаком

Важко уявити нашу кухню без круп. Це незамінний продукт у кожному домі, який використовується для приготування різноманітних страв.

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На жаль, навіть при дотриманні правил зберігання в крупах іноді заводяться жучки. Цій проблемі допоможе запобігти один простий лайфхак: просто заморозьте упаковку з майбутньою кашею! Про це пише Телеграф.

Чому варто заморожувати крупу?

Перед довгостроковим зберіганням крупу рекомендується на деякий час покласти в морозильну камеру. Цей хитрий трюк допоможе запобігти появі шкідників. Завдяки йому можна позбутися можливих комах у гречці, рисі та будь-якій іншій крупі.

Як заморожувати крупу:

Просто відправте крупу в морозильну камеру на 24 години. Після цього пересипте заморожену крупу в будь-який контейнер для зберігання - вона збережеться в ідеальному стані.

Як правильно зберігати крупи:

Використовуйте герметичні контейнери. Кришка повинна щільно закриватися, щоб запобігти доступу повітря та вологи до крупи.

Зберігайте крупи в прохолодному та сухому місці. Ідеальна температура для довгострокового зберігання крупи - від 10 до 15 градусів.

Важливо також стежити за терміном придатності крупи.

Періодично переглядайте запаси, щоб переконатися, що продукти знаходяться в хорошому стані.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти крупи без жучків протягом тривалого часу.

Додаткові поради:

Перед заморожуванням переконайтеся, що крупа не заражена жучками.

Також можна заморожувати вже зварену кашу.

Перед вживанням заморожену крупу не обов'язково розморожувати - її можна варити або готувати на пару відразу з морозильної камери.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати крупи та борошно, аби не завелися комахи.

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