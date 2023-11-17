Як точно виміряти інгредієнти для випічки: три перевірених лайфхаки

Вимірювання складових для рецептів здається простим завданням, але насправді це не так. Для цього процесу застосовуються грами та мілілітри, склянки та столові ложки, вологі та сухі виміри. Смак випічки часто залежить від точних вимірювань кількості інгредієнтів, що має важливе значення, особливо у порівнянні з приготуванням “на око" .

Відео дня

Про це пише Shuba.

Важливо обирати правильні мірні посудини для конкретних продуктів, а використання якісних металевих наборів чашок і ложок додасть точності. У старих рецептах одиниці об'єму вимірювалися "чашками", "склянками", "столовими" та "чайними" ложками, і важливо враховувати розмір та якість мірних посудин для досягнення найкращих результатів.

Вимірювання за об’ємом

У старих рецептах кількість відміряли "чашками" або "склянками" "столовими" і "чайними" ложками.

Загальні одиниці об’єму:

Чайні ложки: 3 чайні ложки дорівнюють 1 столовій ложці

Столові ложки: 1 столова ложка дорівнює 3 чайним ложкам

Чашки: 1 склянка дорівнює 235 мл рідини

Мілілітри: в літрі міститься 1000 мл

Як користуватися мірною чашкою для рідини

Чашку розмістіть на рівні очей. Під час наповнення посуду, поверхневий натяг рідини може змусити її вигнутися вгору по краях чашки. Це називається меніск.

Для липких рідин, таких як мед або меляса, використовуйте мірну чашку для рідини. Попереднє змащення внутрішньої поверхні чашки олією сприяє легшому виходу липкої рідини.

Для густих паст, таких як арахісове масло, використовуйте суху мірну чашку.

Для невеликої кількості рідких інгредієнтів використовуйте мірні ложки.

Читайте також: Нетрадиційні способи використання пива: ви здивуєтесь

Як відміряти борошно за допомогою мірного стакана

У більшості рецептів використовується спосіб вимірювання під назвою "спушування і зачерпування":

Злегка розпушіть борошно в посудині. Зачерпніть борошно ложкою в мірний стакан. Вирівняйте його рівним краєм, наприклад, тупим краєм столового ножа. Не трамбуйте борошно й не торкайтеся чашки.

Нагадаємо, ми вже писали, як використовувати продукти незвичним способом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!