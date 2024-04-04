Як зварити яйця, щоб не тріснула шкаралупа: корисний лайфхак

Всім відомо, що варіння яєць – справа нехитра. Але чи знаєте ви, як зробити цей процес бездоганним, щоб отримати ідеальні, без тріщин, яйця, які легко чистити? Український кулінарний сайт Shuba ділиться кількома секретами:

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Кімнатна температура – запорука успіху.

Вийміть яйця з холодильника заздалегідь, щоб вони досягли кімнатної температури. Це допоможе уникнути різкого перепаду температур та тріщин під час варіння.

Дбайливе занурення

Опускайте яйця в киплячу воду ложкою, щоб не допустити їх удару об дно каструлі.

Сіль та оцет – ваші друзі

Додайте у воду дрібку солі або трохи оцту. Ці прості інгредієнти не лише запобігають тріщинам, але й полегшують процес чищення.

Спокійне кипіння – запорука цілісності

Зменшіть вогонь після занурення яєць, щоб вода не вирувала. Це допоможе їм варитися рівномірно й не битися одне об одне.

Легке чищення – приємний бонус

Охолодіть зварені яйця в холодній воді. Це не лише зупинить процес приготування, але й зробить їх очищення неймовірно легким.

Завдяки цим простим порадам ви зможете щоразу варити ідеальні яйця без тріщин, які легко чистити.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця не можна посипати сіллю.

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