Як зварити ідеальний глінтвейн: експерти розкрили 4 секрети

Глінтвейн - це чудовий напій, який не тільки зігріває, але й дарує святковий настрій. Однак, щоб глінтвейн вийшов по-справжньому ароматним і смачним, потрібно знати деякі тонкощі його приготування.

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Про це пише drink_easy.

Один із секретів приготування глінтвейну полягає в тому, що не потрібно додавати всю пляшку вина відразу. Спочатку потрібно проварити сік апельсину та трохи вина з цедрою цитрусових і прянощами. Це дозволить зібрати основний смак глінтвейну. Після цього суміш потрібно остудити і настояти.

Коли суміш охолоне, можна влити пляшку вина. Експерти рекомендують використовувати сухе або напівсухе вино. Вино середньої цінової категорії буде найкращим варіантом.

Після того, як влили вино, можна додати мед за смаком. Також можна додати апельсин і яблуко для додаткового аромату.

Глінтвейн потрібно нагріти до перших бульбашок, але не кип'ятити. Оптимальна температура - 70-80 градусів за Цельсієм.

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Інструкція приготування глінтвейну:

У каструлю влийте сік апельсину та трохи червоного вина. Додайте цедру цитрусових і прянощі. Проваріть кілька хвилин. Остудіть і настояйте. Влийте пляшку вина. Додайте мед за смаком. Додайте апельсин і яблуко. Нагрійте до перших бульбашок.

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