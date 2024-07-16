Як звузити кругле обличчя за допомогою макіяжу: поради візажистів

Мрієте про більш чітке та витончене обличчя? Не обов'язково йти до косметолога або годинами тренуватися перед дзеркалом! Завдяки техніці контурування ви зможете візуально скоригувати риси обличчя та підкреслити його красу. Про це пише Oboz.

Візажисти діляться простими порадами, які допоможуть вам зробити обличчя худішим за допомогою макіяжу:

Зволоження - основа бездоганного макіяжу

Перед нанесенням будь-яких косметичних засобів важливо зволожити шкіру. Це створить базу для сяючого та рівного тону обличчя. Використовуйте зволожуючий крем, який відповідає вашому типу шкіри. Якщо у вас розширені пори, можна додатково нанести праймер.

Підбір тонального крему:

Ваш тон має бути максимально близьким до природного кольору шкіри.

Занадто темний тональний крем підкреслить округлість обличчя, а світлий може зробити вас блідими.

Наносьте тональний крем, починаючи з центру обличчя, розтушовуючи його до периферії. Не забудьте про перехід до шиї та вух.

Контурування: гра світла і тіні

Секрет контурування - вдалий підбір відтінків. Засіб для контурування має бути на 2-3 тони темніший за ваш натуральний колір шкіри. Вибирайте матові текстури, адже вони краще приховують недоліки.

Покрокова інструкція:

Вилиці: Нанесіть контур під лінію волосся, трохи вище вух. Проведіть лінію вздовж вилиць, опускаючись до рівня очей. Розтушуйте засіб пензликом.

Нанесіть контур під лінію волосся, трохи вище вух. Проведіть лінію вздовж вилиць, опускаючись до рівня очей. Розтушуйте засіб пензликом. Підборіддя: Візуально зменшити друге підборіддя допоможе легке контурування по його овалу. Наносьте засіб круговими рухами.

Візуально зменшити друге підборіддя допоможе легке контурування по його овалу. Наносьте засіб круговими рухами. Ніс: Щоб зробити ніс візуально довшим, нанесіть контурну лінію по його спинці. Додайте хайлайтер на перенісся.

Щоб зробити ніс візуально довшим, нанесіть контурну лінію по його спинці. Додайте хайлайтер на перенісся. Рум'яна: Вибирайте матові рум'яна. Уникайте світлих та надмірно сяючих відтінків.

Завершальні штрихи:

Зафіксуйте результат пудрою.

Нанесіть трохи хайлайтера на виступаючі частини обличчя: перенісся, спинку носа, підборіддя, галочки над верхньою губою.

Використовуйте туш для вій, щоб підкреслити очі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу..

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